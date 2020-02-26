【武漢肺炎】防疫情由外國輸入　煙台將對所有入境者免費核酸檢測

新型冠狀病毒肺炎疫情在全球擴散，其中韓國確診病例近日激增。有內地網民發現，韓國飛往山東的航班價格暴漲，更出現一票難求情況，擔心韓國疫情會「反向輸入」。 山東煙台市政府今日（26日）宣布，將對所有入境人員，一律實行免費核酸檢測服務。

2月23日，在韓國大邱，受疫情影響而臨時休業的商家工作人員在西門市場進行防疫消毒。（新華社/Newsis通訊社）

山東煙台市政府新聞辦公室在官方微博發布消息稱，針對周邊國家入境人員增多情況，昨日（25日）煙台市疫情處置指揮部依法加強對入境人員的防疫管控，統一調度衛健、海關、邊檢、公安等部門，在煙台機場建立聯防聯控機制。

煙台市政府新聞辦公室又稱，同時，煙台市對重點地區來煙台航班開闢專門機位，對入境人員設置專門通道，對入境人員逐一嚴格進行信息核對和健康檢查，再組織專門車輛統一運送到目的地落實防控措施，同時啟動對入境人員的核酸檢測。下步將對所有入境人員，一律實行免費核酸檢測服務。對檢測異常者，及時送定點醫院檢查治療；對檢測正常者，實行嚴格居家觀察，社區跟進服務。

另外，煙台市2月25日已在青島、威海機場設立工作專班，按照統一流程進行防疫檢測和「點對點」接送。