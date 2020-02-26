【肺炎疫情】中國最早確診者去年12月初發病　未去過華南海鮮市場

內地有網民在社交平台上向武漢官方提問，稱想知道目前已知最早發病新型冠狀病毒肺炎患者的情況，包括具體是甚麼時候發病，以及是否有被指是病毒源頭的華南海鮮市場的接觸史。

對此，武漢市新型冠狀病毒肺炎防控指揮部醫療救治組在周三（26日）表示，按照查詢資料系統，武漢市登記報告最早的患者姓陳，發病時間為去年12月8日，經醫院救治後已痊癒出院。陳某居住在武昌某小區，否認去過華南海鮮市場。

自疫情爆發後，華南海鮮市場已被關閉。（澎湃新聞）

值得一提是，中國疾控中心多項前期研究都將今次病毒源頭指向華南海鮮市場，乃至2月15日，中國科技部社會發展科技司吳遠彬在新聞發佈會上表示，中國疾控中心從華南海鮮市場及武漢其他生鮮市場獲取的585份環境樣本中，33份樣本對新型冠狀病毒檢測呈陽性反應，其中有31份樣來就是來自有野生動物交易的華南海鮮市場西區。

惟在1月下旬，國際醫學期刊《刺針》刊登一份由中日醫院呼吸與危重症醫學科主任曹彬、武漢金銀潭醫院院長張定宇等多位臨床醫學專家共同參與的研究，提到最早期的4名患者，有3人沒有華南海鮮市場暴露史。

引發今次疫情的新型冠狀病毒。（資料圖片）

曹彬更在接受美國《科學》雜誌的採訪冒坦言不確定病毒源頭，「華南海鮮市場似乎並不是病毒的僅有起源地，實話說，我們現在還不太清楚病毒到底從哪裏來」。

（綜合報道）