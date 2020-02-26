【武漢肺炎】中國北斗助力抗擊疫情　提供時空體系精準服務

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，據央視報道，中國北斗衛星導航系統「全面融入防控疫情的主戰場」，為抗疫一線提供時空體系精準服務。 報道指，在武漢火神山、雷神山醫院建設中，基於北斗系統的高精度定位設備火速馳援，確保工地大部分放線測量一次完成，為兩座醫院迅速施工爭取了寶貴時間。

北斗衛星導航系統作為中國獨立自主建設的時空基準和定位導航服務重大空間基礎設施，提供着高精度點對點的時空服務。

當前，在中國重點戰「疫」區域內，有上百架10公斤至1.5噸載重無人機根據需求，將一線急需的醫療和防疫物資在北斗的定位導航下精準送到醫護人員手中。同時，中國交通運輸部還通過全國道路貨運車輛公共監管與服務平台入網的北斗車載終端，向600餘萬入網車輛持續推送疫情資訊，推薦道路行駛及運輸服務資訊，疫情期間，面對迅速增長的物流配送壓力，中國各地數十萬部北斗終端也進入物流行業。

目前，基於中國2,600個北斗地基增強系統全天候高穩定性運行，服務可用性高達99.99%，為新冠肺炎防疫工作提供了有力保障。

北斗衛星導航系統總設計師楊長風表示，北斗系統全面融入了抗疫工作，發揮了重要作用。後續，北斗系統將持續加大技術研發力度，與大數據物聯網等先進技術的融合，創新應用模式，更好服務國民經濟發展與百姓生活。

截至2月25日24時，中國全境報告新冠肺炎新增確診病例406宗，新增死亡病例52宗，累計報告確診病例78,064宗。儘管官方強調各地防控措施不能掉以輕心，但從非湖北地區僅新增5宗的形勢看，中國的防控措施取得成效。在中國進行考察的世衛組織亦表示，疫情的中國的峰值已過，認為在沒有特效藥的情況下，中國全民防控是阻隔病毒傳播的唯一有效措施。

（綜合報道）