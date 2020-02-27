【新冠肺炎】湖北404名警務人員確診感染　4人死亡　111人治癒

新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情仍在蔓延，最新消息指，湖北公安機關已有404名警務人員感染新冠肺炎，當中4人死亡，111人治癒。

警務人員一些防控工作會與確診患者接觸，所以容易被感染。（新華社）

據湖北公安廳微信公眾號2月26日消息，截至2月25日17時，湖北公安機關已有293名民警、111名輔警確診感染新型冠狀病毒肺炎，4名在職民警因感染新冠肺炎身故。目前，88名民警、23名輔警被治癒。

據湖北省公安廳統計數據顯示，目前全省有6.3萬公安民警、5.6萬輔警值守戰「疫」一線。從各警種感染情況看，治安（派出所）民警感染比例較高，佔感染總數的47.4%。

據早前媒體報道，2月21日，湖北省公安廳機關132名公安，被派往武漢疫情一線。前期，湖北省公安廳機關已派出100名公安到武漢。

事實上，從2月17日以來，湖北省公安機關按照省委省政府和公安部決策部署，落實全天候封閉管理，全覆蓋拉網摸排，全力加強新冠肺炎確診患者、疑似患者、發熱症狀患者、密切接觸者排查送治。

在2月23日的國新辦記者見面會上，武漢市公安局礄口分局局長張曉紅曾直言，「警察每天都和病人打交道，隨時都可能被感染。」

在抗疫一線上，警務人員和醫務人員備受關注，因為他們常常與確診患者多有接觸，被感染的可能性大。

2月14日，國家衛生健康委員會副主任曾益新就醫護人員感染人數相關問題回應稱，截至2月11日24時，中國共報告醫務人員確診病例1,716例，有6人不幸死亡。