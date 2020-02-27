涉貪腐被指「生活放縱」　青海女廳官王麗被移送起訴

2月26日，中國檢察網通報，青海省地方金融管理局原黨組成員、巡視員、副局長王麗涉嫌受賄一案，由青海省監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。

日前，青海省人民檢察院依法以涉嫌貪污罪、受賄罪、挪用公款罪、國有企業人員濫用職權罪對王麗作出逮捕決定。案件正在進一步辦理中。

2019年9月4日，青海省紀委監委通報，王麗涉嫌嚴重違紀違法，接受青海省紀委監委紀律審查和監察調查。

2020年2月21日，青海省紀委監委再次通報，對王麗嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

官方通報稱，王麗生活放縱甘於被「圍獵」。（微博）

據稱，王麗在擔任原西寧市商業銀行行長，青海銀行董事長、行長期間，背棄職責，政治上不盡責、不擔責，對抗組織審查，不按規定報告個人有關事項，長期搞迷信活動；作風上自行其是，對中央八項規定精神置若罔聞；工作上無視組織原則，濫權妄為，給國有資產造成鉅額損失；生活上自我放縱，追求個人名利和物質享受，甘於被「圍獵」；經濟上貪慾膨脹，違規將國有資金挪作他用，為他人謀取利益；濫用職權，利用職務便利大搞權錢交易、以權謀私，非法收受鉅額財物。

青海省紀委監委稱，王麗的行為構成職務違法並涉嫌貪污、受賄、挪用公款、國有企業人員濫用職權、鉅額財產來源不明犯罪，且在中共十八大後不收斂、不收手。

經中共青海省紀委常委會會議研究並報中共青海省委批准，決定給予王麗開除黨籍處分；由青海省監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

資料顯示，王麗，女，1962年12月出生，河北河間市人，在職研究生學歷。1979年10月參加工作，第一份工作就是「中國人民銀行西寧分行幹部」，當時她尚未到17歲。

1997年12月30日，西寧市商業銀行成立，35歲的王麗調任該行任副行長，後任常務副行長；2005年9月，升任西寧市商業銀行黨委副書記、行長，兩年後同時擔任該行董事長。

2008年11月，原銀監會批准西寧市商業銀行改名為「青海銀行」，王麗擔任青海銀行股份有限公司黨委書記、董事長、行長，直到2018年7月卸任。

2018年7月，王麗調任青海省金融工作辦公室黨組成員、巡視員、副主任，4個月後，調任青海省地方金融監督管理局黨組成員、巡視員、副局長（正廳級），直至2019年9月落馬。