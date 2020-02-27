【新冠肺炎】確診女突破武漢「封城」返京　司法部副部長帶隊調查

新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續，武漢仍在「封城」。然而，北京市東城區一處屋苑的居委會在周三（26日）發公告，稱當地一名女性確診患者黃某2月22日從武漢來到北京。這位女性確診患者究竟如何在武漢封城情況下抵達北京，在網上引起巨大爭議。 2月26日，經中央政法委批准，司法部牽頭，由分管副部長劉志強帶隊，會同中央政法委、最高人民檢察院、公安部組成聯合調查組，對此事件進行調查。目前，聯合調查組已經抵達武漢。

北京疾控中心早前披露信息稱，居住在武漢的黃女士在2月18日開始間斷性發熱5天。2月22日凌晨2：00，黃女士乘坐其北京家屬自駕車到京，經體溫篩查後入住其家屬所在的東城區新怡家園小區。家屬向社區報告情況並服從統一安排。2月24日，黃女士被確認為新冠肺炎確診病例，並轉運至市級定點醫院隔離治療。經綜合研判，該女士進京後的密切接觸者為其3名家屬，無其他密切接觸者。3名親屬已進行集中隔離醫學觀察。

黃女士居住的北京東城區新怡家園小區。（網絡圖片）

據稱，黃女士屬於監獄刑滿釋放人員，在武漢當地已經確診，屬於武漢確認病例。此人刑滿釋放後，由北京家屬自行開車去武漢接回。

黃女士事件引起社會廣泛關註，武漢目前仍在「封城」，而黃女士究竟是如何由家屬開車自行離開，在網上引起巨大爭議，有網民質疑黃女士家中是否是特權階層，才讓武漢當地官員徇私放走。

2月26日，經中央政法委批準，司法部牽頭，由分管副部長劉志強帶隊，會同中央政法委、最高人民檢察院、公安部組成聯合調查組，赴湖北就武漢女子監獄一名刑滿釋放人員感染新冠肺炎到京事件進行調查。

武漢早在上月就實施「封城」。（中新社）

湖北省26日也成立由省紀委監委牽頭，省委政法委、省檢察院、省公安廳、省司法廳組成的聯合調查組，立即開展調查工作。

針對此事，湖北省委書記應勇批示稱：在疫情防控最吃勁的關鍵階段，竟發生此類嚴重違反離漢離鄂通道管控的事件，絕不能允許。要迅速查清事實，依紀依法嚴肅處理，及時回應社會關切。此事還是否涉及其他違法違紀問題，也要徹查。

內地網絡大V「兔主席」在其微信公眾號就此事發表評論文章。文章稱，內地公眾相信為了全國防疫大局，武漢人員都無法離開當地，然而黃女士是居然能夠在封城期間離開武漢直抵北京，這讓人們對整個武漢和湖北疫情防控體系產生懷疑與動搖；文章又指，黃女士是監獄刑滿釋放人員，而早前多個省份都出現過監獄感染病例爆發的問題，黃女士在武漢也已經確診被感染，其特殊背景和生理反應均呈現出了重大疫病風險，當前也不應該讓她離開離開武漢。文章說，現在似乎滿足一定條件的人可以辦理離鄂通行證明，然後通過公路交通/陸路方式離鄂，這為整個防疫體系帶來系統性的漏洞。