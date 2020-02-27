【新冠肺炎】26日全國新增433例確診病例　湖北省外共24例

撰文：褚文
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新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續。2月26日0時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診新冠肺炎病例433例（湖北新增確診病例409例），新增死亡病例29例（湖北26例，北京、黑龍江、河南各1例），新增疑似病例508例。
24日，湖北省新增確診病例499例，湖北外新增病例9例；25日，湖北新增確診病例401例，除湖北以外各地共新增確診5例。相較於前兩日確診人數，26日略有上升。
當日新增治癒出院病例2750例，解除醫學觀察的密切接觸者12823人，重症病例減少406例。
截至2月26日24時，全境現有確診病例43258例（其中重症病例8,346例），累計治癒出院病例32495例，累計死亡病例2744例，累計報告確診病例78497例，現有疑似病例2358例。累計追蹤到密切接觸者652174人，尚在醫學觀察的密切接觸者71572人。
湖北新增確診病例409例（武漢383例），新增治癒出院病例2288例（武漢1535例），新增死亡病例26例（武漢19例），現有確診病例39755例（武漢32392例），其中重症病例7984例（武漢7049例）。累計治癒出院病例23200例（武漢13328例），累計死亡病例2641例（武漢2104例），累計確診病例65596例（武漢47824例）。新增疑似病例403例（武漢341例），現有疑似病例2019例（武漢1459例）。