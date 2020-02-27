外交部人權事務特別代表反駁外國涉疆言論：抹黑、造謠中國

聯合國人權理事會第43屆會議正在日內瓦舉行。針對英國等個別國家在第43屆會議高級別會議就涉疆問題發表的言論，中國外交部人權事務特別代表劉華發言予以堅決批駁，強調有關國家罔顧事實，干涉中國內政和司法主權，中方堅決反對。

劉華指出，新疆涉及中國核心利益。上世紀90年代以來，境內外「三股勢力」（暴力恐怖勢力、民族分裂勢力、宗教極端勢力）在新疆實施數千宗暴力恐怖事件，造成巨大生命和財產損失，嚴重踐踏當地人民的生命權和各項權利。中國政府依法在新疆採取一系列反恐和去極端化措施，包括設立職業技能教育培訓中心，極大扭轉了新疆安全形勢，保障新疆各族人民的生命權、健康權、發展權等基本人權。

劉華說，在教培中心，學員自願接受教育培訓，人身自由、民族風俗習慣、宗教信仰自由、看病就醫等得到充分保障，學員周末可以回家。目前在教培中心參加「三學一去」（學習國家通用語言文字、法律知識、職業技能和去極端化）的學員已全部結業，在政府幫助下實現了穩定就業。

劉華指，中國政府依法在新疆採取一系列反恐和去極端化措施，包括設立職業技能教育培訓中心，極大扭轉了新疆安全形勢，保障新疆各族人民的生命權、健康權、發展權等基本人權。（中新社）

人權保障沒有放之四海皆準的標準

劉華表示，新疆已有3年沒有發生暴力恐怖案件，去年接待遊客突破2億人次，GDP增長6.2%，2020年將徹底消除絕對貧困。中方歡迎聯合國人權事務高級專員今年訪華並參訪新疆，正與人權事務高級專員辦公室就訪問具體安排保持密切溝通。

劉華指出，一些國家和勢力對中國治疆政策進行攻擊和指責，有的是不明真相，有的是不願承認真相，將人權作為政策工具，抹黑、造謠中國。當中國依法採取反恐和去極端化舉措時，他們稱反恐過度、侵犯人權，而同樣的行為在他們國家叫法治行為；當中方邀請他們參訪新疆時，他們又以各種理由拒絕；當聯合國70多個國家通過致函、發言等方式明確支持中國治疆政策，指出新疆有關舉措是反恐和去極端化的積極實踐，有效保障各族人民基本人權時，他們稱這只是屈服於壓力，只有他們道聽途說的才是真相。

劉華強調，實踐表明，人權保障沒有放之四海皆準的標準，現代化也並非西方化，人權保障必須堅持走符合自身國情的道路。當前中國近14億人民過著安寧幸福生活，這是最大的人權工程，最好的人權實踐。