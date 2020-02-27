【新冠肺炎】監獄現疫情　湖北90後獄警「全國勞模」資格被取消

新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續。日前，因湖北省監獄發生輸入型疫情，此前被湖北省直機關工會擬推薦為「全國勞模」的90後獄警姚剛，已被取消推薦。

據《北京日報》2月26日報道，2月19日，湖北省直機關工會發布公示，擬將省衛健委張繼先、省農科院龔自明、省生態環境廳塗超、長江出版傳媒集團周怡、省法院鄭小紅、省公安廳龔聯坤、省監獄管理局姚剛作為「全國勞模」（先進工作者）推薦人選。公示期為2020年2月20日至24日。

但因工作的監獄發生輸入型疫情，43名罪犯確診感染，姚剛目前已經被取消推薦。

目前，該公示更新為推薦6人，減少的一位則是省監獄管理局姚剛。

對此，湖北省直機關工委相關工作人員回應稱，湖北於2月21日通報全省監獄系統疫情後，省總工會經開會研究決定，不再將姚剛作為擬推薦人選。

資料顯示，姚剛出生於1990年12月，系湖北省沙洋漢津監獄警員。擅長「辨影識人」的他曾作為中國首位監獄民警，三次站上中國央視《挑戰不可能》舞台，並、摘得「影子神探」桂冠。

此外，姚剛先後獲得中國青年崗位能手、湖北省先進工作者、湖北五一勞動獎章等榮譽。

據瞭解，姚剛所在的沙洋漢津監獄，正是湖北3所發現疫情的監獄之一。截至2月23日，共確診43人。司法部披露，由於個別幹警不如實報告接觸到了疫區人員，隔離不徹底，導致出現輸入型病例。