【新冠肺炎】曾指疫情「可防可控」　衛健委專家：因武漢瞞報說謊

自從2019年12月31日「不明原因肺炎」由武漢市衛健委公開披露以來，新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）病毒是否「人傳人」一直是備受關注的話題。衛健委專家組曾一度稱，「未發現明顯的人傳人證據」。不過，2020年1月20日，鍾南山宣布了病毒「人傳人」的信息。 國家衛健委第二批專家組一位成員近日匿名接受內地媒體《財經》採訪時稱，當時他們在武漢掌握的信息和材料有限，無法得出新冠病毒「人傳人」的結論。在採訪中，這名專家直指武漢當地「瞞報」、「說謊」。

在鐘南山之前，先後有兩批專家組分別在2019年12月31日、2020年1月8日赴武漢調查，但兩批專家均未明確公開提及病毒會「人傳人」——2020年1月4日，國家衛健委第一批專家組成員公開表示，「從目前看，未發現明顯的人傳人證據」；1月10日，又有第二批專家組成員表示，按病人病情及擴散情況，整體疫情「可防可控」。

從後來的疫情暴發來看，上述兩批專家的調查結果和公開表態，可能成為疫情防控延誤的因素之一。

1月26日，武漢街道。（中新社）

這位專家向《財經》強調，當時專家組在武漢掌握的信息和資料有限，無法得出「人傳人」的結論。他表示，「有醫務人員感染一定是『人傳人』，而且說明，病毒傳染性還非常強」。事後看，當時武漢已經出現了醫護人員被感染的病例，但這位專家稱，當時專家組並不掌握相關信息。

這名專家介紹，在武漢期間，專家組特別注意醫務人員有沒有感染，「每到一個地方，就問有沒有醫務人員感染。」但得到的答覆，都是「沒有」。

事後來看，專家組當時在武漢瞭解到的並非實情，但究竟誰向專家組隱瞞了一些醫護人員當時已經感染的實情，目前不得而知。

這位專家說：「我們一直懷疑有人傳人，但就是沒有證據」。當記者問，沒有證據是因為武漢方面不提供還是提供的素材不夠？專家則很直白稱：沒有告訴我們實情，從現在真實的情況看來，他在說謊。

2月3日，武漢，醫護人員正在工作。（中新社）

記者又問，專家組是否後來放棄了調查？對此，這位專家說，不是放棄，是武漢方面堅持屬地管理，不讓他們管，專家組僅是幫忙的；湖北、武漢各自有自己的專家組，對病人的救治，主要由他們負責。而專家組主要的任務，一是當時接待港澳台的代表團，另外則是去發熱門診瞭解情況。

關於第二批專家組得出的「可防可控」結論，這位專家說，當時公佈出來的確診數據只有41個病人，專家組掌握的情況確實是可防可控。他又說，疫情現在依然可防可控，但是，「就是可防可控，不是說讓它不防不控。到今天我們防住了嗎？控住了嗎？問題是讓你防讓你控，你不防不控，那是誰的責任？」

對於鍾南山等專家後來為什麼可以看到明確「人傳人」的證據，這位專家表示，疫情後來愈來愈嚴重，當地難以再繼續掩蓋實情，只能暴露出來。

武漢雷神山醫院，醫護人員查房。（中新社）

這位專家還表示，在武漢期間，專家組亦對當地情況有懷疑，並要求當地如實匯報，而當地衛健委的領導則當場反問：「你們是不是懷疑我瞞報啊？」

對於此次專家曝料，輿論頗為關注，有不少言論批評武漢當地試圖隱瞞疫情，又有人強調要對武漢進行嚴查。

不過，也有聲音指，專家組在武漢調查多日，理應對疫情有所察覺，而沒有及時向上匯報則是失職：「中央派你們深入武漢就是為了借助你們的專業知識、經驗，加上常識，刺破迷霧，揭穿謊言，發現真相，如實上報，讓中央能借助你們的調查做出正確決策，結果現在你們把責任全推卸為地方瞞報？那要你們幹什麼？」「作為國家級專家，去了就是聽一下彙報，彙報說有就有沒有就沒有，那要去實地調查做什麼？」