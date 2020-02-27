【新冠肺炎】北京清潔工帶病上班4日傳染10人　密切接觸者有178人

新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續，北京市疾病預防控制中心今日（27日）通報一宗外省輸入性單位內部聚集性疫情，顯示一名清潔工出現咳嗽徵狀之後一直帶病上班4日，感染了住在集體宿舍的同事及在宿舍旁辦公室工作的人員共10人。

在北京的一家理髮店，員工對門把手進行消毒。（中新社）

首發病例為清潔工孫某某，2月18日出現咳嗽徵狀，之後一直帶病上班，2月22日晚自感畏寒，2月23日凌晨2點自測體溫攝氏38度，當日早上8點赴醫療機構就診，被診斷為疑似病例。孫某某於24日確診。

26日，北京共新增10名確診病例，均為孫某某的密切接觸者，全都住在所服務單位的集體宿舍，或在集體宿舍旁物業辦公室辦公。所有病例均已轉至市級定點醫院隔離治療，目前病情穩定。該宗疫情已判定密切接觸者178人，市、區疾控中心對該單位進行了全面消毒，並實施了健康監測等綜合防控措施。

該清潔工的公司相繼發生多名病例，分析原因是患者發病前後多日內與住在集體宿舍的同事共同生活、就餐及工作，接觸頻繁，發生交叉感染，故造成公司發生聚集性疫情。

由於溯源結果顯示，清潔工孫某某的感染來源是來自河北邯鄲，故判斷疫情屬於輸入性工作單位內的聚集性疫情。

（《人民日報》）