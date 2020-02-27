【新冠肺炎】工信部：中小企業復工率逾三成　盡快促分區分級復工

新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情下，內地部分企業自農曆新年開始幾乎處於停工狀態。目前疫情逐漸穩定且有好轉態勢，中低風險地區陸續啟動復工復產。 工業和信息化部副部長張克儉周四（27日）在記者會上透露，截至2月26日，全國中小企業復工率為32.8%，有7個省份中小企業的復工率超過了40%。

近日，天津有序推進快遞行業復工復產，截至目前，天津市17家規模以上快遞企業分撥（轉運）中心已全部開工運營。 圖為2月26日，員工在申通快遞有限公司天津分公司轉運中心分揀包裹。（新華社）

張克儉當日在會上表示，根據工信部對220萬使用雲平台的中小企業監測數據顯示，隨著一系列幫扶政策的落地實施，中小企業復工率雖整體仍然不高，但是也出現了積極的變化。

據他介紹，首先是復工率在穩步提高。2月26日復工率為32.8%，比23日提高了3.2個百分點。其次是製造業中小企業在大企業產業鏈的帶動下，復工率提高較快。2月26日的復工率達到了43.1%，比23日提高了6.2個百分點。同時，在線辦公、在線教育等在線服務優勢突顯，信息傳輸、軟件和信息技術服務業的中小企業復工率超過了40%。

此外，各省份中小企業復工率均穩步提升，多數每日升幅在1個百分點左右。目前有7個省份中小企業的復工率超過了40%。

張克儉指出，與大企業相比，中小企業自身的抗風險能力較弱，受疫情影響的程度更深，面臨的困難也更多。疫情導致中小企業的訂單減少、開工延後、成本增加、資金緊張，中小企業面臨資金鏈和供應鏈的雙重壓力，不少企業既想盡快復工減少損失，但是也擔心疫情蔓延帶來的風險，存在著「兩難」的心理。

他強調，工信部下一步會盡快推進分區分級精准復工復產，繼續清理政府部門和國有大型企業拖欠的中小企業賬款，減輕中小企業資金壓力。

（中國網）