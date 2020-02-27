【新冠肺炎】教育部：今年4月全國高等教育自學考試延期舉行

撰文：姜庚宇
最後更新日期：
新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，國家教育部網站今日（27日）發布關於2020年4月全國高等教育自學考試（自考）延期舉行的公告。
教育部推遲全國高等教育自學考試。（資料圖片 /中新社）
公告稱，根據中共中央、國務院關於新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作有關指示精神和教育部相關通知要求，現結合疫情實際，經研究，原定於2020年4月11日至12日舉行的全國高等教育自學考試推遲舉行，具體考試時間將根據疫情防控進展情況另行通知。感謝廣大考生的理解與支持。
高等教育自學考試，是內地對自學者進行以學歷考試為主的，個人自學、社會助學和國家考試相結合的高等教育考試制度，考生可考取專科及「專升本」（由大學專科升入本科院校）。參加考試者不受性別、年齡、職業、民族和已受教育程度的限制。
此前，各地已宣布推遲多項考試工作。陝西省宣布推遲研究生相關考試、高考體育類專業統考和教師資格考試筆試等，將視情況決定是否推遲普通高中學業水平考試（會考）。江蘇蘇州、廣東惠州、北京、海南、浙江杭州、江蘇常州等地都宣布推遲中考（初中升高中考試）。
北京市亦宣布推遲原定3月舉行的高考第二次英語聽力機考、中小學教師資格考試、全國計算機等級考試（NCRE），取消原定於3月21日舉行的北京市2020年高水平運動隊招生統一測試（田徑等8個項目）；高校招生體檢、高職自主招生、體育專業考試、外語口試、高職升本科考試招生等工作將根據疫情防控進展情況適時開展。
（教育部）