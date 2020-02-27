【新冠肺炎】教育部：今年4月全國高等教育自學考試延期舉行

高等教育自學考試，是內地對自學者進行以學歷考試為主的，個人自學、社會助學和國家考試相結合的高等教育考試制度，考生可考取專科及「專升本」（由大學專科升入本科院校）。參加考試者不受性別、年齡、職業、民族和已受教育程度的限制。