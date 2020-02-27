【新冠肺炎】公司搶註商標「李文亮」　長沙知產局將查並責令撤銷

被稱為今次新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）「吹哨人」的武漢眼科醫生李文亮於2月7日淩晨病逝。惟有內地傳媒近日發現，同一天竟有一間湖南長沙的電子商務公司，申請註冊「李文亮」、「文亮」的商標，做法令人齒冷。

長沙市知識產權局在周四（26日）下午表明對此事高度重視，已責令該公司要撤銷申請，並會對其涉及的違法行為展開調查。

及至傍晚，據當地網信辦表示，該公司負責人姜某已表示深刻認識到問題的嚴重性，主動撤回相關商標申請，並出具致歉書。