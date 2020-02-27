【新冠肺炎】公司搶註商標「李文亮」　長沙知產局將查並責令撤銷

撰文：葉琪
最後更新日期：
被稱為今次新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）「吹哨人」的武漢眼科醫生李文亮於2月7日淩晨病逝。惟有內地傳媒近日發現，同一天竟有一間湖南長沙的電子商務公司，申請註冊「李文亮」、「文亮」的商標，做法令人齒冷。
長沙市知識產權局在周四（26日）下午表明對此事高度重視，已責令該公司要撤銷申請，並會對其涉及的違法行為展開調查。
及至傍晚，據當地網信辦表示，該公司負責人姜某已表示深刻認識到問題的嚴重性，主動撤回相關商標申請，並出具致歉書。
長沙市福茶堂電子商務有限公司在李文亮病逝當天就遞文申請註冊「李文亮」、「文亮」等商標。（澎湃新聞）
據了解，涉事公司名為「長沙市福茶堂電子商務有限公司」，「李文亮」相關的4個商標，類型分別為醫療器械、醫藥、方便食品，其中醫療器械更是同時申請「李文亮」、「文亮」兩個商標。事實上長沙市福茶堂電子商務有限公司被發現本身已有申請多達72個商標，其中不乏人名，例如有「盛教授」、「湯若望」、「申管家」等。
事件曝光後，長沙市知識產權局隨即派出由副局長帶隊的調查組赴該公司現場進行調查，同行亦有長沙市天心區市場監督管理局。具體負責現場調查的長沙市知識產權局知識產權科科長蔣瑛指，該公司搶註「李文亮」名字的行為，涉嫌違反中國《商標法》的「商標不得有害社會主義道德風尚或有其他不良影響」。蔣瑛更直言，「要是在平時，註冊『李文亮』這個名字不違法，但是在疫情期間，該公司在李文亮去世當天註冊他的名字造成了社會不良影響。」
蔣瑛又表示，該公司的當事人有配合調查，現已撤銷商標註冊申請，局方未來將會對此事的惡意程度、是否取得違法所得等情況詳細調查，嚴肅處理，絕不姑息。
（綜合報道）