【新冠肺炎】出現聚集性病例10人確診　北京：湖北人員不得返京

新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情仍然持續，其中首都北京在周四（27日）宣布，當前仍在湖北地區的人員一律不得返京。

北京市政府副秘書長陳蓓新聞發布上表示，按照北京市防控工作要求，目前仍在湖北出差或探親的人，要求一律不得返京，其他地區人員返京後需進行居家或集中醫學觀察14天，籲請中央各機關企事業單位嚴格按照要求落實防控工作措施，配合街道落實人員資料報告和管理責任。

北京市共建立了38個確認病例密切接觸者集中隔離醫學觀察點，工作人員為留觀人員送午餐。（新華社）

此外，陳蓓還指出，用人單位原則上不安排在地下空間居住，控制居住密度，人均宿舍面積不少於3平米。半地下室有窗的應每日開窗通風，保持室內空氣流通，無窗戶的原則上不作為宿舍。

此外，對於是否可以恢復開放戲院，陳蓓表明目前戲院是一系列防控指導工作中的一個重點，「目前還不具備開業條件，沒對電影開業做出允許開業的要求。」

官方最新數據顯示，截至2月26日24時，北京市累計有確診病例410宗，出院病例248宗，死亡病例5宗。值得一提是，繼2月24日新增1宗確診病例後，北京市新增病例數目突然增加，2月26日新增10宗確診病例，均為此前已確診病例的密切接觸者。據了解，該批11人全都是在北京某事業單位外判物業公司的工作人員，發病前都住在所服務單位的集體宿舍，或在集體宿舍旁物業辦公室辦公。

（綜合報道）