【新冠肺炎】外交部稱願提供幫助　駐韓大使館送大邱2.5萬個口罩

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情在韓國情況愈發嚴重，平均單日新增100宗以上，至今已有超過1700宗確診病例。 對此，中國外交部發言人趙立堅在周四（27日）表示，中國願向韓國提供必要的幫助，中韓雙方就此保持密切溝通。

中國駐韓國大使館為大邱市緊急籌備超過2.5萬個醫用口罩，已在周四傍晚從首爾明洞的中國大使館整裝起運送往當地。（中國駐韓國大使館）

對於有記者提問，中國有人擔心韓國會反而會輸入疫情，同時韓國也有人認為中國部分地區對於限制韓國人入境是反應過度，未對韓國「投桃報李」，影響兩國人民感情。趙立堅表示，疫情沒有國界，前段時間疫情在中國集中暴發，包括韓國在內的國際社會擔憂中國疫情擴散，現在韓國疫情加劇，「作為近鄰，中國人民擔憂疫情輸入，這是可以理解」。

趙立堅強調，正如韓國總統文在寅稱「中國的困難就是韓國的困難」，韓國政府和社會各界對中國抗擊疫情給予幫助和支持，中國對韓國近來疫情加劇亦感同身受，同樣認為「韓國的困難就是中國的困難」。

趙立堅又透露，中國一些地方和企業已經或正在準備向韓國，特別是大邱市、慶尚北道等疫情嚴重的地區提供援助。比如中國山東省青島市將有一批防疫物資正緊急籌備，近日將分批空運到韓國。

裝有口罩的紙箱及貨車外，貼上寫有「道不遠人、人無異國」、「守望相助，共克時艱」等鼓勵字句的橫幅及字條。（中國駐韓國大使館）

另一方面，中國駐韓國大使館為大邱市緊急籌備超過2.5萬個醫用口罩，已在周四傍晚從首爾明洞的中國大使館整裝起運送往當地，裝有口罩的紙箱及貨車外，更貼上寫有「道不遠人、人無異國」、「守望相助，共克時艱」等鼓勵字句的橫幅及字條。

中國駐韓國大使邢海明表示，中韓兩國休戚與共，中國人民永遠銘記危難時韓國人民伸出的援助之手。中國大使館願盡綿薄之力，幫助韓國和大邱人民抗擊疫情。

（綜合報道）