【新冠肺炎】預測模型被國際期刊退回　鍾南山談中國機構設置短板

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情防控進入攻堅階段。2月27日，國家衛健委高級別專家組組長鍾南山現身廣州市政府新聞辦疫情防控專場新聞通氣會，回應了疫情相關熱點話題。 鍾南山表示，中國疫情在高峰之後很快下降，這個聯防聯控機制是很難得的，蔓延很快的國家可以參考中國方案，早發現、早隔離。

中國工程院院士、國家衛健委高級別專家組組長、國家呼吸系統疾病臨床醫學研究中心主任鍾南山，今日（27日）上午在廣州醫科大學出席廣東省舉辦的疫情防控專場新聞通氣會。（新華視頻）

針對中國疫情走向，鍾南山稱，疫情開始時，國外有流行病學家用權威的試驗模型，預測2月初，中國感染新冠肺炎人數將達16萬人。但這是沒有考慮到國家的強力干預，也沒有考慮春節後的延遲復工，「我們也做了預測模型，2月中旬或下旬達到疫情高峰，確診病例約六、七萬人，投到國外權威期刊，被退了回來，感覺和上面的預測水平差太多，還有人給我微信『你的話幾天之內就會被碾個粉碎』。但事實上，我們預測更接近權威。」

此外，鍾南山還表示，有預測疫情控制最早在5月底，「但我們預測4月底，有國家強力干預和群防群控意識，我們想來比一比。」

他指出，現在是復工迴流高峰，「之前我們的預測模型是迴流之後又出現一個高峰，現在是2月27日，我們預測高峰還沒有出現。因為上下火車都要檢查，病毒自然傳播規律被打斷了，所以我們復工是要復工，但要在嚴格的處理安排下。」

1月30日，中共中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組組長李克強赴中國疾控中心考察疫情防控科研攻關情況，聽取專家和醫務人員對疫情防控工作的意見建議。 這是李克強在座談會後，同鍾南山（右一）交談。（新華社）

他打比方說，富士康幾萬人在3000平方米的地方復工，「我們當時採取的做法是工人要雙檢測，一個是核酸檢測，另外也做IgM檢測。另外，所有的工廠水龍頭、下水道都要非常通暢，現在沒有任何證據證明病毒經消化道傳播，所以還是要做好呼吸道的防護。」鍾南山強調，新冠肺炎1人能傳染2人到3人，說明傳得非常快。

除了上述的防控成果外，針對中國機構在此次疫情中的弊端，鍾南山表示，大家對以前沙士（SARS）印象很深，後來也做了不少研究，但覺得這是個偶然事件，之後很多研究部門就不搞了，「我們對MERS（中東呼吸綜合症）也做了研究，而且是國際上第一次分離製作出MERS的模型，一直在搞，所以有些準備。但是大多數真正對突發性的傳染病重視度不夠，所以沒有進行持續的科學研究，這次新發的疾病，我的感覺是在治療上束手無策，只能根據很多原理，用現有的藥來治療，在十幾天二十天這麼短的時間裏，能夠研發新藥根本是不可能的，這是需要長期積累的，這也體現出我們預防和防控體系的問題。」

他續指，突發性公共衛生事件，不是一事一時。這次疫情確實暴露出短板，中國疾控中心（CDC）的地位太低，是衛健委領導下的部門，沒有得到足夠重視。在美國等其他國家，CDC是直通中央的，甚至在特殊情況下，直接向社會通報，但中國要逐級通報。目前中國的CDC只是一個技術部門，只能向上報告。向地方政府報告後，怎麼採取下一步措施，CDC無法決定。所以，CDC地位要提高，而且應當有行政權，這個改變是非常需要的。

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鍾南山稱，「如何在很短時間內鑑別新冠肺炎和流感，這是非常重要的，因為大家症狀相似，CT大同小異，這種過程很像。流感造成的肺炎每年有很多，搞不好把它都混在新冠肺炎中，不是也變成是了。」

針對出院患者複檢轉陽案例，鍾南山稱，「這個病我們不知道它的情況，一般而言病毒的感染過程類似。如果病人體內出現足夠量的抗體，一般病人不會再感染！這是規律，至於腸道糞便裏有殘餘，還會不會再傳染其他人，這是我們有待觀察的。」