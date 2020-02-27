【新冠肺炎】中央領導小組：加強重症救治　全國調集設備往湖北

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情嚴峻，作為中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組組長的國務院總理李克強，周四（27日）主持領導小組會議。 會議指出加強重症患者救治是當前防控突出重點，並強調要進一步落實分區分級防控，大中小學、幼兒園等開學開園時間原則上繼續推遲。

會議指要指導督促湖北和武漢加快解決醫療力量人崗不匹配等問題，把專家調配到最需要的崗位，抓緊從全國調集「人工肺」等設備，降低病亡率。（中新社）

會議指，要按照中央應對疫情工作領導小組部署，加大重症患者救治力度，降低病亡率，保障湖北和武漢生活必需品供應，細化重點人群疫情防控措施，加強國際合作，拓展防控形勢積極向好態勢。其中加強重症患者救治是當前防控突出重點，要指導督促湖北和武漢加快解決醫療力量人崗不匹配等問題，把專家調配到最需要的崗位，抓緊從全國調集「人工肺」等設備，降低病亡率；進一步做好湖北和武漢生活必需品保供，確保糧油肉、菜蛋果等供應充足。此外，湖北和武漢要把做好「最後一公里」配送作為社區防控重要工作，確保居民包括外地滯留人員基本生活。

會議並強調要進一步落實分區分級防控，落實企事業單位復工復產疫情防控指南，細化老年人、兒童等重點人群疫情防控措施，大中小學、幼兒園等開學開園時間原則上繼續推遲。會議亦要求加強與世衛組織等合作，共享防控資訊和做法，參與藥物、疫苗研發等國際合作，推動建立和完善與人員往來較多國家的衛生防疫應急機制，制定跨國交通、高風險人員出入境等相互銜接和相應的防控標準，協調采取共同的防控措施，有效防止人員跨境流動中疫情輸出或輸入。

（新華社）