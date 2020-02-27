【新冠肺炎】湖北：監獄、看守所要嚴防死守　原則上只進不出

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續。湖北省委書記應勇周四（27日）下午主持召開省委常委會會議強調，要採取更加堅決、果斷、有力措施，落實好疫情防控、患者救治等各項工作。 他指出，監獄、看守所、養老院等特殊場所疫情防控形勢嚴峻。監獄系統、看守所等單位要嚴防死守，原則上只進不出；養老院是易感人群聚集地，要加強護工和醫療物資配備，更加悉心照顧老人，暫停外來人員入院。

應勇表示，監獄、看守所、養老院等特殊場所疫情防控形勢嚴峻。監獄系統、看守所等單位要嚴防死守，原則上只進不出。（資料圖片）

近日一些省份監獄出現罪犯確診病例。司法部副部長熊選國周三（26日）表示，截止到2月25日，湖北、浙江、山東3省有5個監獄發生罪犯感染疫情，共有確診病例555宗，其中重症病例4宗，另有疑似病例19宗。

他表示，監獄疫情傳播也確實反映了監獄管理還有在防控疫情工作中存在的漏洞。一是思想重視不夠，例如湖北武漢女子監獄，距離武漢肺科醫院不到100米，監獄幹警上下班和肺科醫院病人看病是同一個巴士站，在全面實行封閉前，可能就已經導致了病毒輸入。

湖北、浙江、山東等省份共5個監獄爆發新冠肺炎疫情。（新華社）

二是嚴格管理不到位，例如湖北的漢津監獄、浙江的十里豐監獄、山東的任城監獄，這些監獄發生疫情，都是由於個別幹警不如實報告自己接觸到了湖北疫區的人員，接觸之後不如實報告，隔離不徹底，導致輸入性病例。

較早前，司法部監獄管理局有關負責人21日曾披露，湖北武漢女子監獄確診230宗，湖北漢津監獄確診41宗、疑似9宗。湖北省未成年人管教所疑似1宗。山東任城監獄確診200宗，疑似10宗。浙江省十里豐監獄確診34宗。

監獄系統的疫情擴散引起官方的快速反應，中共中央政治局委員、中央政法委書記郭聲琨22日突擊檢查司法部燕城監獄，並當場警告吸取個別監管場所發生疫情的教訓，而多個監獄負責人和領導遭到免職，尤其是山東省司法廳黨委書記廳長，省監獄管理局黨委書記等多人被免並接受調查。司法部還先後派出28個督導組，由廳局領導帶隊，赴各地監獄系統開展督查。

（綜合報道）