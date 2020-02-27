【新冠肺炎】李文亮遺孀：還在等待丈夫被訓誡的調查處理結果

2月7日凌晨，被稱為新冠肺炎疫情「吹哨人」的武漢醫生李文亮感染新冠肺炎去世，中國社交網絡哀痛之聲紛至沓來，引發一場輿論風暴。 據內媒周四（27日）報道，李文亮遺孀付雪潔得知李文亮去世後，因極度悲痛，孕期的她身體出血，一度住進了醫院。不過，付雪潔表示，自己會堅強起來，平平安安將腹中的孩子生下來；另外，她也期待調查組對李文亮被訓誡的調查處理結果。

至於此前有傳言說她也被感染一事，付雪潔澄清稱，「我只是發熱，老公走了以後，心情不太好，第二天就發熱，但不是新冠肺炎。」對於家裏其他人的身體情況，她指出，「我弟弟當時做CT的時候，肺部有點問題，當時沒有做核酸檢測，我老公走的那天下午，這邊政府的人員就接他去隔離，又做核算檢測，後來檢測結果轉陰，就沒事了。」被問及何時得知李文亮去世的消息，她表示，也是看到新聞才知道的。

武漢中心醫院官方微博2月7日3時38分發布消息稱，該院眼科醫生李文亮，在抗擊新型冠狀病毒感染的肺炎疫情工作中不幸感染，經全力搶救無效，於2020年2月7日凌晨2點58分去世。李文亮去世的消息隨後在網絡不斷發酵，傳媒將李文亮譽為此次新型冠狀病毒肺炎疫情的吹哨人。

事情源於湖北省武漢肺炎爆發後，當地8名醫生公開疫情，卻被訓誡為造謠者而受處分。其中一名爆料者，就是武漢市中心醫院眼科醫生李文亮。2019年12月30日下午17時，李文亮在微信的同學群中發佈訊息稱：「華南水果海鮮市場確診了7例SARS，在我們醫院急診科隔離。 」

有人將他的對話截圖流出，而且沒有隱去他的名字和職業。不久，他就被醫院監察科約談，並在2020年1月3日被傳喚到轄區派出所，簽了一份對「違法問題」警示的《訓誡書》。隨後，李文亮在2月1日於微博上公布自己確診被傳染新型冠狀病毒肺炎的消息，但在6日傳出死訊，雖然院方之後澄清他仍在搶救中，可惜延至7日凌晨2時58分不治。此前，他還在發布病情的微博裏表示，「等我病好了我就會上一線。」

李文亮醫生去世的消息被全球傳媒廣泛報道，內地互聯網群情激昂。輿情滔天，2月7日官方消息指，國家監察委員會已決定派出調查組赴湖北省武漢市，就群眾反映的涉及李文亮醫生的有關問題作全面調查。

2月7日晚，香港，數十名哀悼者在舉行燭光守夜活動，紀念李文亮。（Reuters）

另外，官媒《人民日報》發表評論文章，呼籲全面調查李文亮事件，讓正義抵達人心。文章說到，國家監察委派出調查組作全面調查，回應公眾關切，也讓人對還原事實真相抱有期待。還原真相，就能穩定人心；呵護正義，就能凝心聚力；捍衛法治尊嚴，更能凝聚起團結一心的強大力量。

多維新聞亦發表評論稱，李文亮之死，比追責更重要的是讓人說話。「為眾人抱薪者，不應凍斃於風雪；為自由開道者，不應困厄於荊棘。」這也是網絡輿論給李文亮送上的輓聯。