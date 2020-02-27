【新冠肺炎】預計仍有千萬人未回廣東　廣深佛莞珠五市防疫風險高

廣東省的新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情已漸見援和迹象，但副省長張光軍在周四（27日）的新聞發布會上特別提到，要根據評估情況，各市因地制宜推行差異化防控措施，例如要針對廣州、深圳、佛山、東莞、珠海共五個風險較高的城市，在疫情防控過程中嚴格落實防控措施，外防輸入、內防擴散，嚴格保護。

根據廣東省衛健委最新的數據，截至2月26日24時，全省累計報告有確診病例1347宗，其中深圳市有417宗、廣州市有346宗、珠海市有98宗、東莞市有97宗、佛山市有84宗，不但是全省的確診病例數目頭五位，合計有1042宗，更是佔全省總數的77%。

廣州不少工廠的工人都是外來務工人員。（中新社）

有見及此，廣東省已印發文件，強調廣州、深圳、珠海、佛山、東莞要把疫情防控作為當前首要任務，外防輸入、內防擴散、嚴格管控，堅決防止出現大反彈。珠三角地區其他城市亦要堅持外防輸入、內防擴散，最大限度降低聚集性疫情風險。至於粵東粵西粵北各市則要外防輸入，適度調整防控措施。

有內地傳媒引述廣東省體制改革研究會執行會長彭澎，廣州等五個城市的防控壓力仍比較大，一方面是因為現有的確歲病例存量較多，醫治及出院後的觀察都需要時間。此外，該些城市都是廣東省的外來流入人口最多城市，加上現時還有很多中小企業、小微企業未有復工，很多專業市場未有開業，故此珠三角地區仍有相當多的外來務工人員尚未返程。

大數據顯示，仍有約1000萬人可能會返回廣東，其中廣州、深圳、佛山、東莞、珠海的風險較高（中新社）

報道又稱，廣州等五個城市的人口凈流入比例較高，全部都超過30%，甚至深圳及東莞的外來常住人口大幅超過本地戶籍人口，前者有847.97萬人，佔全市人口的65.1%，後者有607萬人，佔全市人口的72.4%。廣東省通信管理局的電訊大數據更顯示，今年農曆新年期間，雖然受疫情影響，離開廣東省的電訊用戶只有3659萬戶，相對往年減少709.1萬戶，但截至2月23日，仍有約1000萬人可能會返回廣東，其中來自湖北省的就有約170萬人。

（綜合報道）