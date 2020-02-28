【新冠肺炎】27日全國新增327例確診　湖北以外增幅重回個位數

撰文：褚文
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據國家衛健委消息，2月27日0—24時，全國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例327例（其中湖北新增318例，湖北以外9例），新增死亡病例44例（湖北41例，北京2例，新疆生產建設兵團1例），新增疑似病例452例。
24日，湖北省新增確診病例499例，湖北外新增病例9例；25日，湖北新增確診病例401例，除湖北以外各地共新增確診5例；26日，湖北新增確診病例409例，湖北以外新增24例。至27日，湖北以外新增病例數字又跌回個位數。
當日新增治癒出院病例3622例，解除醫學觀察的密切接觸者10525人，重症病例減少394例。
截至2月27日24時，中國全境現有確診病例39919例（其中重症病例7952例），累計治癒出院病例36117例，累計死亡病例2788例，累計報告確診病例78824例，現有疑似病例2308例。累計追蹤到密切接觸者656054人，尚在醫學觀察的密切接觸者65225人。
湖北新增確診病例318例（武漢313例），新增治癒出院病例3203例（武漢2498例），新增死亡病例41例（武漢28例），現有確診病例36829例（武漢30179例），其中重症病例7633例（武漢6775例）。累計治癒出院病例26403例（武漢15826例），累計死亡病例2682例（武漢2132例），累計確診病例65914例（武漢48137例）。新增疑似病例332例（武漢295例），現有疑似病例1989例（武漢1488例）。