【新冠肺炎】武漢抵京確診者女兒發聲：相信司法部會給公正結果

新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情嚴峻，重災區湖北省武漢市已被「封城」超過一個月，然而，一名女性確診者黃某，竟在2月22日得以離開武漢抵達北京。據了解，黃某是武漢女子監獄的釋囚，當時是家人開車到武漢並將其接走。黃某究竟如何突破「封城」，引起輿論關注。目前，司法部牽頭組織的聯合調查組已經前往武漢調查此事。 黃某的女兒就此事發聲，稱相信司法部會給出一個公正的調查結果。

中國裁判文書網一則法院判決書顯示，當事人黃某原為湖北省宣恩縣水利水產局財務股副股長兼出納，因該局貪腐窩案被判入獄10年。對此，黃的女兒覃某首次發聲稱：「我相信司法部會給出一個公正的調查結果。」

據悉，黃某於2月18日開始間斷性發熱5天，伴咽部不適。2月22日凌晨，黃某由家屬開車接回北京，後被送往醫院後確診，現本人及其3名家屬均被隔離。

黃某到達北京後入住的單位。（第一財經）

對於她是如何從武漢返京的，黃某女兒覃某不願多談。她說，現在有很多焦頭爛額的事需要處理，「網上很多消息都是假的。」具體哪些消息虛假，覃某稱，很忙，有別的事情在處理。

但其家屬接受採訪時表示，黃女士刑期已滿，滯留武漢，監獄方主動要求放人；其家屬稱去接應黃某時並不知道其已經發燒；在開車回京的路上，才發現武漢女子監獄爆發疫情的消息上了熱搜，回京後他們依法申報，配合疾控工作。

另據黃某辯護律師稱，黃某因犯貪污罪，一審獲刑十年，其不服上訴，恩施州中院於2014年2月18日作出二審裁定，駁回上訴、維持原判。二審判決書下來後，黃某被送往武漢女子監獄服刑。「在恩施關了兩年多，判決生效後，送到武漢服刑。她經濟條件好，出事之前就給女兒在北京買了房。」

黃某入住的北京市東城區屋苑。（網上圖片）

該名律師表示，黃某所涉案件是一起窩案，他們套取國家專項資金，設立「小金庫」。「她在恩施人脈很廣，原單位的『小金庫』就是她管的。她家境不錯，有三套房。她的丈夫身體癱瘓後在2013年病退了，兩人處於分居狀態。」

他還指出，黃某的女兒覃某在北京從事銷售土特產的工作，這次由覃某等家屬到武漢女子監獄去接黃某回京。

（紅星新聞）