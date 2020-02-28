【新冠肺炎】中國專家：龜類可能也是潛在中間宿主

新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情在全世界肆虐，並蔓延至全球20多個國家。確認中間宿主對阻止病毒的進一步傳播至關重要。2月26日，中國專家發表論文稱，龜類也可能是將新冠病毒傳播給人類的潛在中間宿主。

據觀察者網2月28日消息，湖北醫藥學院附屬人民醫院的劉龍聯合廣州暨南大學吳建國課題組在《醫學病毒學雜誌》上發表論文稱，龜類（西部錦龜、綠海龜、中華鼈）也可能是將新冠病毒傳播給人類的潛在中間宿主。

最新研究採用冠狀病毒刺突蛋白和宿主ACE2受體的組成和差異，預測SARS-CoV-2的潛在中間宿主。

西部錦龜。（網絡圖片）

該研究的重點是比較SARS CoV-2（嚴重急性呼吸道症候群冠狀病毒2型，即新型冠狀病毒）與SARS-CoV（SARS冠狀病毒）、蝙蝠SARS樣CoV和其他冠狀病毒之間的刺突序列。這有助於進行進化分析，並尋找可能的病毒庫。

此外，對ACE2結構和結合基序比對的分析，有助於提供線索來區分潛在宿主。

SARS-CoV-2編碼至少27種蛋白質。刺突蛋白（S）是一種結構蛋白，位於病毒體的外殼上，負責與宿主受體血管緊張素轉換酶2（ACE2）結合。研究刺突蛋白中受體結合區域（RBD）序列的進化關係有助於理解病毒起源趨勢。

研究結果表明，蝙蝠SARS樣CoV RaTG13與SARS-CoV-2整體基因組具有96.2%的序列同一性。值得注意的是，SARS-CoV是穿山甲標本中分布最廣的冠狀病毒。

湖北醫藥學院附屬人民醫院的劉龍聯合廣州暨南大學吳建國課題組在《醫學病毒學雜誌》上發表的論文。

刺突RBD受體相互作用是決定冠狀病毒宿主範圍的關鍵因素。研究組對來自SARS-CoV、蝙蝠或穿山甲SARS樣CoV和SARS-CoV-2的刺突蛋白的RBD序列進行了比對。

穿山甲SARS樣CoV可能感染人類

蝙蝠SARS樣CoV從第473到第490個殘基缺失，位於外部亞結構域，似乎可以確定這些病毒不會自然感染人。目前並沒有直接證據表明，蝙蝠SARS樣CoV曾感染人類。

穿山甲SARS樣CoV SRR10168377與蝙蝠SARS樣CoV RaTG13僅具有85%的同一性。這表明如果只關注刺突RBD，穿山甲SARS樣CoV SRR10168377有可能越過宿主屏障感染人類。

新冠病毒中間宿主或比「沙士」更多

從具有ACE2受體41和353位的RBD域中的Asn501來看，龜類和穿山甲似乎比蝙蝠更接近人類。這表明龜類和穿山甲可能是SARS-CoV-2的潛在擴展宿主。

研究又指，SARS-CoV-2的中間宿主可能比SARS-CoV更多。

目前已知龜類作為病毒庫，攜帶數十種病毒，包括虹蛙病毒（RV）、尼多病毒（NV）、乳頭瘤病毒（PV）、甲魚虹彩病毒（STIV）、甲魚系統性敗血症球狀病毒（STSSSV）、龜細小核糖核酸病毒（ToPV）和中華鼈出血綜合徵病毒（TSHSV）。不能排除蝙蝠SARS樣CoV RaTG13或其他SARS樣CoV感染龜類，並在進化後向人傳播。

研究指出，龜類（西部錦龜、綠海龜、中華鼈）可能是將SARS-CoV-2傳播給人類的潛在中間宿主，但仍需進一步研究來確認。