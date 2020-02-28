【新冠肺炎】衛健委：部分國家病例數激增　中國疫情輸入風險加大

新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情在全球擴散，日韓和意大利等國際的確診病例數近日激增，引起國際關注。 國家衛生健康委派駐湖北省工作組昨日（27日）舉行會議，強調有關國家確診新冠肺炎例數增長較快，中國面臨疫情輸入風險加大。 國家衛健委同日在網站也發布消息，要求各地在分區分級精准防控的基礎上，有序做好醫療服務管理工作，其中低風險地區應全面提供正常醫療服務。

中國多個省市近日在機場等邊境口岸加強對入境人員的檢疫措施。圖為2月25日，工作人員在青島流亭國際機場國際到達大廳維持秩序。（新華社）

國家衛健委派駐湖北省工作組的會議指出，疫情防控形勢積極向好態勢正在拓展，中國和世界衛生組織聯合專家考察組對此給予高度評價。會議同時強調，隨著復工複產複學和返程等人員流動，疫情反彈風險增高，有關國家確診新冠肺炎例數增長較快，中國面臨疫情輸入風險加大，防控形勢依然複雜。

會議稱要貫徹精准防控的要求，區分不同風險等級地區情況，實行差異化的防控策略，同時繼續集中力量和資源，全面加強湖北省和武漢市疫情防控和醫療救治工作。

國家衛健委當日也發布消息稱，要求各地在分區分級精准防控的基礎上，有序做好醫療服務管理工作，滿足患者就醫需求。具體有5個要求，包括：落實分區分級差異化管理要求；低風險地區全面提供正常醫療服務；中風險地區盡快有序提供正常醫療服務；高風險地區做好重點患者醫療服務保障；加強互聯網診療諮詢服務工作。

（綜合報道）