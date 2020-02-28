【新冠肺炎】天津一醫生確診　曾重點負責搶救危重患者

新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情仍在防控中，2月27日，天津市新增1例新冠肺炎確診病例，為天津市海河醫院呼吸與危重症醫學科副主任。據稱，他重點負責危重患者的搶救工作，不幸被感染。

據天津市衛健委網站2月28日消息，2月27日6時至18時，天津市新增1例新冠肺炎確診病例，累計確診病例136例。治癒出院6人，累計治癒出院102例。

第136例患者，男，41歲，為天津市海河醫院呼吸與危重症醫學科副主任，在海河醫院參與新冠肺炎確診病例的診療工作，重點負責危重患者的搶救工作，多次為新冠肺炎患者行氣管鏡、氣管插管、深靜脈穿刺等有創操作。

該患者2月25日出現發熱，26日第一次核酸檢測結果為陰性，27日第二次核酸檢測結果為陽性，經市專家組診斷為天津市第136例病例，分型為普通型。目前已在海河醫院治療。初步判定海河醫院三名密切接觸者已隔離觀察，其他密切接觸者和流行病學調查正在進行中。

截至目前，天津市累計報告新型冠狀病毒肺炎確診病例136例，其中男性73例，女性63例；危重型1例、重型7例、普通型21例、輕型2例，治癒出院102例，死亡3例。疑似病例57例。累計排查密切接觸者2238人，尚有413人正在接受醫學觀察。