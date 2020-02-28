【新冠肺炎】畢業生求職受阻　人社部：疫情解除後密集推出招聘會

因應新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情，國務院聯防聯控機制舉辦新聞發布會，介紹鼓勵吸納高校畢業生、農民工就業的相關政策。 人力資源和社會保障部副部長游鈞表示，一旦疫情解除，迅速組織動員全國各級各類公共就業服務機構、市場服務機構，密集推出行業化、特色化的現場招聘。

去年11月15日，求職者（右）在就業交流會上遞交簡歷。（資料圖片／新華社）

遊鈞在會上說，今年疫情突發，對高校畢業生的求職帶來非常大的影響，當前正值春季招聘的黃金季節，疫情導致了整個市場的招聘需求下滑，線下的招聘活動停止，眾多的畢業生求職受阻，實習中斷，不少畢業生感到焦慮。

他表示，為此人社部將加快完善落實就業創業政策，鼓勵企業吸納一批，引導基層就業一批，支持創業帶動一批，並協同做好機關事業單位的招聘考錄工作，千方百計挖掘提供充分的就業機會。同時加大線上招聘，推出線上指導。一旦疫情解除，迅速組織動員全國各級各類公共就業服務機構、市場服務機構，密集推出行業化、特色化的現場招聘。

此外，見習規模也將擴大。遊鈞介紹，今明兩年將組織百萬畢業生見習，豐富實踐經驗，提升就業能力，增強市場競爭能力。對企業開放見習崗位的，給予3至12個月的政策補貼。

去年6月14日，學生在西北農林科技大學校園拍照留念。（資料圖片／新華社）

對離校未就業的畢業生，游鈞表示，將盡早與教育部門對接信息，開展實名服務，重點關注貧困家庭、零就業家庭的畢業生，實行「一對一」的幫扶舉措，政策服務全包底。同時也會始終關注湖北高校和湖北籍的畢業生，積極會同有關方面採取有針對性的援助措施，給他們提供平等的就業機會。

（澎湃新聞）