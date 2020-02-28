【新冠肺炎】崔天凱：疫情證明中美應在全球公共衛生等領域合作

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情嚴峻，中國駐美國大使崔天凱當地時間周三（26日）接受傳媒訪問時表示，疫情再次證明各國尤其是中美應在全球公共衛生等領域展開合作。 崔天凱又指，「任何挑戰都可以成為合作的機遇，就看你怎麼處理」，認為中美的合作要摒棄種族歧視和意識形態偏見，以維護全人類共同利益。

崔天凱提到，中美兩國曾共同合作應對伊波拉疫情，這些經驗被證明是有效，「這次疫情可能離中美兩國更近，更加需要雙方合作。」在回應近期有言論稱要借疫情來轉移中國產業鏈時，崔天凱就強調產業鏈是在相當長時間裏，根據經濟規律逐步發展起來，企業是考慮到資源分配的有效性以及市場，「產業鏈不是哪個人說話，說調就能調的。違背經濟規律的事情誰也幹不成。」

自疫情發生後，美國民間踴躍向中國捐贈物資。（中新社）

崔天凱直言，與中國這一個世界1/5的人口的國家「脫鉤」，與世界第二大經濟體「脫鉤」，對美國經濟和世界其他國家的經濟都沒有好處。

崔天凱同時表示，中美之間人員往來暫時受影響，一部分原因是控制疫情的需要，還有一部分原因是美國對疫情的過度反應，而世界衛生組織並沒有建議要中斷貿易和人員來往，「我們應該聽取權威、專業機構的建議，按照科學辦事，按照客觀規律辦事。我始終不認為中美兩國應該『脫鉤』或者可能『脫鉤』。」

談到中美第一階段經貿協議的落實問題時，崔天凱則稱疫情可能帶來一些新情況，但雙方都有誠意把協議執行好。中美目前都在重點關註疫情，以及疫情對各自經濟和全球經濟的影響。崔天凱指，當務之急是把疫情控制住，中方完全有信心有能力做到這一點，「在這個基礎上，第一階段經貿協議當然還要落實和執行。」

（中國新聞網）