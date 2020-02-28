【新冠肺炎】專家：自限性疾病也應接受治療　染病就要隔離

國務院聯防聯控機制今日（28日）下午3時召開新聞發布會，介紹新冠肺炎的防控和治療有關情況。

與會嘉賓包括：國家衛生健康委醫政醫管局監察專員郭燕紅、國家衛生健康委疾控局二級巡視員崔鋼、科技部社會發展科技司司長吳遠彬、中國工程院院士及中國電子科技集團公司總經理吳曼青、北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強。

記者會由國家衛生健康委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒主持。

記者會現場。（01直播截圖）

專家：新冠肺炎有自限性疾病特點，不代表不需要治療

有專家在媒體上表示，新冠肺炎實際上是一種自限性疾病，有記者提問，相較於傳統意義上的自限性疾病，新冠肺炎有哪些特點？

王貴強表示，首先強調自限性疾病絕對不是不治療就好的病或不治而愈的病。自限性疾病在傳染病的意義上，本意是不通過治療，它的病原學就可以自限，新冠肺炎就有這個特點，屬於急性的一個呼吸道傳染病，它通過肌體免疫可以有效地控制病毒複製，最終病毒被清除掉，不會變成慢性。當然自限性疾病還有一個概念，大部分病人不需要治療就可以自癒。

對新冠肺炎病人來說，有少部分病人確實可以導致死亡，尤其一些老年人有基礎病出現併發症導致病人的重症或者死亡。新冠病毒感染還有一個特點就是有一少部分輕型病例突發急劇的進展，目前對這種病因還不是特別清楚，可能和一個劇烈的炎症因子風暴等相關，所以對輕型的病例的救治也不能掉以輕心，一旦發現及時到醫院救治，避免病情的惡化。

現在很多公眾和媒體提到自限不需要治療，這是一個誤解，應該糾正，不要使公眾認為新冠病毒感染是自限性疾病不需要看了，在家挺一挺就過去了，這是非常錯誤的，一定要糾正這種觀念，應該強調及時救治。還有一點是一旦染病就要到醫院有效隔離，避免進一步傳播的風險，這也是我們強調及時到醫院診斷治療的非常重要的一個方面。

記者會現場。（01直播截圖）

科技部：藥物試驗太多或浪費資源和影響治療

關於藥品臨床試驗的問題，吳遠彬表示，據初步統計，在中國臨床試驗註冊中心註冊的臨床研究大概有234項，其中藥物的臨床研究105項，另外還有一些涉及到檢測試劑、器械等等方面的。

在藥物研究當中包括中藥、化學藥物、生物藥，這些藥物絕大部分都是已經上市的藥物，就是「老藥新用」，具有一定的安全保障。太多的藥物實驗也可能存在浪費資源的問題，甚至可能影響患者的治療。所以、在攻關過程中，也在加強組織，希望科學有序高效的尋找好的藥物。

衛健委：早診早治提高治癒率

從已經公布的診療情況看，一些患者可能在三到五天內病情突然加重，有記者提問，阻止輕症發展為重症的過程中，目前有沒有比較好的措施和手段？

郭燕紅表示，在醫療救治中要提早實施干預措施，一方面加強對輕症的及早治療，同時在治療過程中盡可能減少輕症向重症的進展，大大地提高治癒率。為加強醫療救治，對輕症管理中：一是落實「四早」，真正落實到發現一例檢測一例、確診一例治療一例，能夠盡可能讓患者及早地進入到治療的過程。一方面及早收治，另一方面也能夠降低或者阻止他在家庭和社區內的傳播。

同時，通過早診早治也盡可能的提高治癒率。其次，在加強輕症治療過程中，已組織專家對積極加強研究，對重症臨床預警指標進行研究、分析、制定，臨床上通過對這些臨床預警指標的監測能夠提早進行干預的治療，從而大大地降低輕症向重症的轉化，重症向危重症的轉化，大大提高治癒率。

此外，先期在湖北武漢在輕症管理治療經驗的總結上，衛健委專門頒布實施了輕型、普通型新冠肺炎治療的診療方案，提供給全國，供大家在輕症患者治療過程規範和參考，提升輕症患者治療的水平，不斷提升治癒率、降低病死率。

北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強。（01直播截圖）

衛健委：全國已採集544人次的血漿用於臨床治療

新冠肺炎康復者的血漿治療已經有初步效果，也有患者已經出院。有記者提問，首批接受血漿治療的患者現在身體狀況怎麼樣？是否對所有重症以及危重症患者都適用？

郭燕紅表示，現在大量臨床研究和臨床實踐證明新冠肺炎康復者血漿，通過它的特異性抗體中和新冠病毒，所以利用康復者恢復期血漿治療過程當中，可以說取得了比較好的效果，安全性和有效性得到了大家一致共認。

在推進康復者恢復期血漿治療新冠肺炎過程中，制定了相關診療方案，在獻血漿者的招募，以及血漿的採集、製備，以及治療過程中的適應症的把握都提出了一些規範。

截止到目前為止，全國已經採集了544人次的血漿用於245例患者的臨床治療。在患者臨床治療過程中，據對超過48小時共157例患者的監測觀察，這157例患者中有91例的臨床指標和症狀都有一些改善。

王貴強表示，前期工作已經證明在恢復期血漿中存在綜合抗體，所以在恢復期血漿輸出前建議對綜合抗體進行檢測，達到一定水平，可能會獲得更好的治療效果。第二方面，現在出院病人越來越多，大量的病人陸續在出院，希望更多恢復期出院患者踴躍地提供血漿，為重症和危重症患者救治貢獻一份力量，也為進一步降低病死率提供一定的保障。

科技部社會發展科技司司長吳遠彬。（01直播截圖）

科技部：飛沫和密切接觸傳播仍是主要傳播路徑

有專家和傳媒報道，新冠病毒有多種傳播途徑，包括飛沫接觸、糞口、氣溶膠傳播等等。有記者提問，科研人員認為現在最主要的傳播途徑有哪些？

吳遠彬表示，到目前為止研究的結論顯示，呼吸道飛沫和密切接觸傳播仍然是新冠病毒的主要傳播路徑，這個結論也體現在修編的第六版的診療方案當中。前一段時間，世衛組織專家經過考察也是這樣認識的。在研究過程中有一些團隊也從新冠病人糞便標本當中檢測到新冠病毒毒株，這也提示在糞口傳播中是具有一定風險的，但是傳播的能力和條件還需要進一步的開展相應的研究證實。

針對氣溶膠傳播的問題，中國醫科院實驗動物所也開展了相應的傳播實驗，也提示氣溶膠傳播要同時滿足密閉空間、較長時間、高濃度病毒這三個條件，在極端條件下才有氣溶膠傳播的可能性，這對普通人來講，在通風條件良好的日常生活環境當中，傳播的可能性是很小的，幾乎沒有氣溶膠感染風險。這是目前關於這方面研究的基本結論。

國家衛生健康委醫政醫管局監察專員郭燕紅。（01直播截圖）

衛健委：覆檢呈陽性的出院患者沒有再傳染他人

多地出院病例出現了覆檢核酸陽性的情況，有記者提問，這些人員是否具有傳染性？對他們如何管理和防控？

郭燕紅回答稱，組織專家對這個問題進行研究，同時也加強對這部分病例的連續監測，發現這部分患者沒有再發生傳染別人的現象，另外有一部分患者再檢測新冠病毒核酸時又轉為陰性。

新冠肺炎病毒是一個新病毒，其致病機理、疾病的全貌和病程的特點還需要進一步加深認識。所以方面要進一步加強對出院患者的管理，要求進行14天的醫學觀察，同時在實施醫學觀察當中加強跟蹤隨訪、健康監測和健康指導，同時組織專家對這種情況進行進一步研究，對疾病的發生、發展、轉歸的全程進一步加深認識。

國家衛生健康委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒通報疫情情況。（01直播截圖）

據米鋒通報，2月27日0時至24時，全國新增確診病例327例；新增死亡病例44例；當日新增治癒出院病例3622例。現有確診病例39919例，其中重症病例7952例；累計治癒出院病例36117例，累計死亡病例2788例，累計報告確診病例78824例。累計收到港澳台通報確診病例135例，其中香港93例；澳門10例；台灣32例。

除湖北以外，其他省份新增確診病例9例，新增疑似病例120例，新增死亡病例3例，重症病例數減少43例。

除湖北外其他省份，和湖北除武漢外的其他地市，新冠肺炎新增確診病例數，首次雙雙降至個位，防控形勢積極向好。下一步，仍要毫不放鬆做好社區防控和醫療救治等工作，積極應對，嚴密防範，全力阻止疫情反彈。