【新冠肺炎】美《外交政策》稱解放軍「無法兌現人道主義承諾」

新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情蔓延，解放軍也參與了抗疫工作。不過，美國《外交政策》網站2月26日刊登題為《中國軍隊無法兌現人道主義承諾》（China’s Military Can’t Deliver on Humanitarian Promises）的文章，作者ELIZABETH PHU和ANISH GOEL。文章指「解放軍的第一支醫療隊直到1月24日才抵達武漢」，強調「儘管中國積極增強這（人道主義救援）方面的能力和展示積極的意圖，但解放軍卻未能在應對疫情中出力。」

文章指，新冠肺炎疫情目前在世界範圍已經造成超過八萬人感染、兩千七百人死亡，而在本次疫情中，解放軍明顯缺位。文章說，中國自1970年代就開始開發醫院船，而2007年又裝備了有大約300個床位的新型醫院船「和平方舟」，解放軍在過去幾年中也多次和外國軍隊演練各種救援活動，而解放軍自身也參與了多次救災。

然而，文章稱，解放軍此次未能成功應對病毒疫情，證明其尚未準備好為世界提供國際人道主義和醫療救援，而即使在中國國內，解放軍也沒能夠提供足夠的支援。文章強調，解放軍的第一支醫療隊直到1月24日才抵達武漢。

1月30日，武漢，海軍軍醫大學醫療隊重症監護室護理組長與值班醫生探討重症患者護理情況。（新華社）

文章又稱，除了美軍以外，目前沒有其他軍隊可以應對此種程度的疫情，文章推測，可能中國政府有意控制解放軍參與抗疫活動，以免軍中疫情爆發。

文章此後又表示，東南亞國家不應依賴解放軍，而是應當發展自身防疫能力，加強和WHO聯繫，並維護和美國的聯繫。文章最後提醒東南亞國家，中國及解放軍「說的好聽，但你需要他們時，他們就沒了」。

這篇文章的其中一名作者ELIZABETH PHU曾在美國國防部部長辦公室和白宮工作長達15年時間，曾擔任國防部長辦公室特種行動秘書處主任，太空政策主任等要職，2019年6月起，供職於美國國防大學艾森豪威爾學院。另一位作者ANISH GOEL則是智庫「新美國基金會（The New America Foundation）」國際安全項目資深研究員，曾在波音公司擔任航空地緣政策分析主任，此後擔任參議院軍委會專業顧問，負責科學技術事務，包括國防部東亞與南亞政策研究，最近剛剛離職。

對這篇文章，內地媒體《觀察者網》評論稱，這次抗疫行動中，解放軍不僅沒有缺席，而且是從一開始就成為了抗擊疫情的中堅力量，《外交政策》相關文章的內容根本就是在顛倒黑白，甚至可以說企圖挑撥中國與相關國家的關係。