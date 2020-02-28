【新冠肺炎】「復陽」是否為康復者再感染？　病毒學專家釋疑

近日，廣東省出現14%出院患者「復陽」的情況，病人複檢核酸呈陽性。 對於痊癒患者是否會有「復發」風險的疑問，成為了外界關注的問題。

廣東省出現14%出院患者「復陽」的情況。（中新社）

據內媒深圳衛視「直新聞」2月28日報道，香港大學生物醫學學院教授、病毒學專家金冬雁就患者「復陽」問題回應稱，「廣州的情況到底是怎麼樣，我們其實還是要研究。」

他指出，一般來講新冠病毒的潛伏期是在一周不超過兩周，它的病程基本上也經過是兩周的病程，它是由起病達到高峰，到最後回落康復，這都是跟SARS、MERS還有其他的冠狀病毒，大致上是差不多的。所以如果是超出了這麼一個情況，潛伏期或者是說他病程特別長，只有在一些很特例的情況，才可能會發生的。比如這個病人他是有免疫缺陷的，因為我們人體戰勝病毒主要就是靠免疫，如果免疫老是起不來，可能他的病程就會持續，這種是有的，但是這種是特例的。

香港大學生物醫學學院教授、病毒學專家金冬雁。（網上圖片）

金冬雁進一步表示，「現在的問題很大程度上，出現這些康復者，就有人說是康復者會再感染，這個是不可能的。如果再發生這種情況的話，我都說了，除了他有免疫病，如果不是的話，這種情況是根本不可能發生的，發生這種情況是違背病毒學跟免疫學的基本常識的。」

此前，廣東省人民政府新聞辦公室於2月25日舉行新聞發佈會，通報廣東省新冠肺炎疫情情況。廣東省疾病預防控制中心副主任宋鐵表示，廣東14%出院患者出現「復陽」，但均未繼續傳染別人，目前已開始對所有出院患者進行採樣監測。

宋鐵稱，復陽暫無系統性結論，專家初步判斷認為，復陽主要是因為病人的肺部炎症尚在吸收過程中，還未達到臨床痊癒，因此可能存在間歇性排毒現象。

宋鐵進一步解釋，目前還正在開展科學循證研究，還沒有拿到一個系統科學的結論。但是從目前來看，一大部分的人其實是他的肺部的炎症是在吸收的過程中，還不能說是達到了臨床痊癒。

國家衛健委高級別專家組組長、國家呼吸系統疾病臨床醫學研究中心主任鍾南山，2月27日出席廣州市新聞舉辦的疫情防控專場新聞通氣會時則表示，目前不能下絕對的定論。

同時，他也指出，「不是說一發現有病毒殘餘，就認為患者再度感染，當其體內已產生足夠量的抗體，一般就不會感染的。」

鍾南山表示目前不能下絕對的定論。（中新社）

至於治癒後又出現陽性的原因，中國南方醫科大學三級生物安全實驗室主任趙衛在接愛《科技日報》採訪時曾表示，極有可能存在兩種情況：一是雖然患者已經痊癒，從外在看沒有症狀，但體內可能還留存有病毒，只是數量很少，所以沒有檢測出；二是患者體內病毒數量並不少，超過了檢測下限，但由於採樣或檢測過程中的失誤，致使檢測出現假陰性。當然目前採用的核酸檢測技術本身也存在一定比例的假陰性情況，具有系統誤差導致的可能性。

關於人們比較擔心的痊癒後會不會再次感染，趙衛也表示，這種可能性極低。因為一旦痊癒，人體內就有了針對這種病毒的免疫力，所以再次感染的機率很小。