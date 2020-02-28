【新冠肺炎】爆集體感染　山東省監獄管理局副局長王文杰被免職

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情在內地監獄系統的蔓延暴露出防控系統的漏洞。山東省政府2月27日發布通知，決定免去王文杰的山東省監獄管理局副局長職務。

山東省監獄管理局多名領導被免職。（山東省監獄管理局官網）

近日，全國多地監獄爆出新冠肺炎疫情，包括幹警和服刑人員在內超過500人被確診。其中，截至2月20日24時，山東省任城監獄確診病例207人，當中服刑人員200人，幹警7人（此前已統計在濟寧病例中發布）。疫情發生後，相關部門對所有確診人員採取有效隔離和救治措施。2月21日，由中央政法委成立調查組，赴山東展開相關調查。

據官方通報，因任城監獄疫情防控不力，免去解維俊的省司法廳黨委書記、廳長，省監獄管理局黨委書記、第一政委職務。

同時被免去職務的還有山東省監獄管理局黨委副書記、政委姜運華，任城監獄黨委書記、監獄長劉葆善，任城監獄黨委副書記、政委劉勇剛，任城監獄黨委委員、副監獄長陳為寧，任城監獄黨委委員、副監獄長(試用期)鄧體賀，任城監獄黨委委員、副監獄長(試用期)房德峰。

除山東外，浙江、湖北監獄系統同時被爆出現數百例新冠肺炎感染病例。中央政治局委員、中央政法委書記郭聲琨2月22日突擊檢查司法部燕城監獄，並當場警告吸取個別監管場所發生疫情的教訓。

截止到2月25日，湖北、浙江、山東三個省5個監獄，共確診病例555例，疑似19例，重症4例。（網上圖片）

監獄系統的疫情爆發引發社會震驚，網絡上不少聲音表示「沒想到原以為最安全的地方現在如此危險」。《環球時報》總編輯胡錫進認為監獄系統失守「真是不應該！這些地方要有多麼嚴重的思想鬆懈和管理漏洞，才會造成這樣的局面。

此外，因湖北省監獄發生新冠肺炎疫情，此前被湖北省直機關工會擬推薦為「全國勞模」的90後獄警姚剛，已被取消推薦。