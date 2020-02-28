【新冠肺炎】國家衛健委：全國疫情平穩向好　湖北除武漢外已遏制

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情嚴峻，國務院辦公室周五（28日）在湖北武漢舉行新聞發布會。國家衛健委主任馬曉偉指出，今次疫情是新中國成立以來，傳播速度最快、感染範圍最廣、防控難度最大的重大突發公共衛生事件，但至今全國疫情防控形勢已呈現總體平穩、穩中向好的態勢。

馬曉偉指，目前全國定點醫院收治重症患者轉為治癒的比例，從從14%提高至64%，累計治愈的出院患者已有超過3.6萬人。（中新社）

馬曉偉指，目前全國定點醫院收治重症患者轉為治癒的比例，從從14%提高至64%，累計治愈的出院患者已有超過3.6萬人。重災區湖北省的情況，國家衛健委專家組組長、疫情應對處置工作專家組組長梁萬年亦表示，經過研判，湖北除武漢以外地市的局部暴發態勢已經得到遏制，每日新增確診病例中，主要是由疑似病例轉來，佔比例80％至90％。

武漢市方面，梁萬年指目前武漢疫情快速流行上升的趨勢已經得到遏制，每日新增確診病例數目、疑似病例數目、近期以來重症及微重症病例佔確診病例數目比例，以及病死率都在下降，「這四個數字充分表明疫情正在得到有力的控制。」

但梁萬年強調，專家組分析研判認為，目前中國的疫情防控形勢依然嚴峻複雜，還具有很大的不確定性，仍然面臨巨大的反彈壓力，所以不能盲目樂觀，防控工作絲毫不能放松。武漢市仍要繼續實施外防輸出、內防擴散的策略，繼續維持和做實做細現行的防控措施，包括嚴格管控離開武漢通道。

于學軍指復工復產復學帶來的人員跨區流動，使防控有挑戰。（中新社）

另一方面，中央指導組成員、國家衛健委副主任于學軍重申，中國與世衛都一致認識到疫情形勢依然嚴峻，現在還不能盲目樂觀，還有捲土重來的風險。于學軍指，目前已有多個省份下調應急響應級別，復工復產復學帶來的人員跨區流動，使防控有挑戰。國家衛健委已要求各省制定預案，加強演練，做好準備，有關部門和醫療機構要認真落實早發現、早報告、早隔離、早治療；加強流行病學調查，對密切接觸者跟蹤管理。

（綜合報道）