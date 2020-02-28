【新冠肺炎】內地高考是否延期？教育部：正穩妥審慎研究方案

新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情下，各地學校均延期開學，外界關注內地高考會否因應疫情延期。 教育部副部長翁鐵慧周五（28日）在記者會上回應稱，高考方案必須需保障廣大考生和涉考工作人員生命安全和身體健康，會穩妥審慎研究今年高考實施方案，相關工作安排將及時向社會公布。

內地每年的高考時間在6月份，去年共有1031萬名考生報考。（資料圖片/新華社）

翁鐵慧表示，高考關係廣大考生和家庭的切身利益，也是國家社會生活當中的一件大事，教育部高度重視，綜合研判各方面因素對考試組織工作的影響。

據她介紹，教育部一方面正會商有關部門及地區、各個地方研判疫情發展的情況，另一方面正組織專家評估疫情對考試組織、考場防疫、交通出行。因為涉及的考生過千萬，所以他們的出行情況是否可行也要考慮。

翁鐵慧指出，另外還要留意命題制卷，因為整組的命題的老師要集聚在一起，要入圍、制卷以及中學、教學等等這些各方面因素的影響，不管什麼樣的方案，高考的方案必須要全力保障廣大考生和涉考工作人員的生命安全和身體健康。

教育部：推遲今年面向港澳台研究生招生考試

此外，教育部網站同日發布消息稱，為落實疫情防控有關要求，保障師生生命安全和身體健康，原定4月18日至19日舉行的2020年面向香港、澳門、台灣的研究生招生考試推遲舉行，具體工作安排等事宜將視疫情防控進展情況另行通知。

（綜合報道）