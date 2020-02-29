【新冠肺炎】內地新增427宗確診病例　連續17天逾千人治癒出院

撰文：蘇子牧
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新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，據國家衛健委公布的最新數字，內地在周五（28日）新增427宗確診病例及47宗死亡病例，同時新增治癒出院人數有2885人，是連續17天有超過1000人治癒出院，並且累計已有多達39002人。
國家衛健委指，內地現時共有37414宗確診病例，其中有7664宗為重症病例，並累計有2835宗死亡病例及79251確診病例。
全國當天共新增427宗確診病例，其中有420宗是在武漢市。（中新社）
湖北新增確診病例423宗（武漢420宗），新增治癒出院病例2492宗（武漢1726宗），新增死亡病例45宗（武漢37宗），現有確診病例34715宗（武漢28836宗），其中重症病例7370宗（武漢6585宗）。累計治癒出院病例28895宗（武漢17552宗），累計死亡病例2727宗（武漢2169宗），累計確診病例66337宗（武漢48557宗）。新增疑似病例159宗（武漢114宗），現有疑似病例1171宗（武漢788宗）。
此外，累計收到港澳台地區通報確診病例138宗，香港特別行政區94宗（出院30宗，死亡2宗），澳門特別行政區10宗（出院8宗），台灣地區34宗（出院9宗，死亡1宗）。
（國家衛健委）