【新冠肺炎】內地新增427宗確診病例　連續17天逾千人治癒出院

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，據國家衛健委公布的最新數字，內地在周五（28日）新增427宗確診病例及47宗死亡病例，同時新增治癒出院人數有2885人，是連續17天有超過1000人治癒出院，並且累計已有多達39002人。