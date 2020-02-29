【新冠肺炎】武漢全市監獄派駐督導組　疫情防控不到位將嚴肅問責

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，湖北監獄系統爆發大規模疫情，連日來備受關注。日前，武漢市擬派駐督導組進駐全市各監獄，對疫情防控中出現的問題開展督導。

2月29日，湖北省委常委、武漢市委書記王忠林在調研監獄等特殊場所疫情防控工作時要求，市委政法委要派駐督導組進駐全市各監獄單位，對疫情防控中出現的問題開展督導，推動落實屬地責任；各監獄單位要與武漢市委、市政府簽訂責任狀，一旦出現疫情防控工作不到位的情況，嚴肅追責問責，堅決阻斷疫情在特殊場所內蔓延。

任城監獄有200名囚犯確診染病。（網上圖片）

值得關注的是，針對監獄系統出現疫情，湖北省委書記應勇已多次召開會議提到，要加強監獄、民營醫療機構、養老院等特殊群體、重點部位防控。

2月27日，湖北省委書記應勇前往武漢檢查監獄、看守所、養老院等特殊場所疫情防控。據湖北衛視新聞報道，應勇一共去了三個地方，分別是武漢女子監獄隔離點、武昌區看守所、武昌區社會福利院。應勇要求，監獄方面全面排查，及時收治確診患者、迅速隔離密接者，做實做細流調工作，阻止疫情蔓延勢頭。在武昌區看守所，應勇強調，要繼續嚴防死守，發現疫情苗頭要果斷處置，遏制疫情發展。

應勇檢查武漢女子監獄隔離點。（影片截圖）

武漢女子監獄隔離點。（影片截圖）

去完現場之後，應勇召開了專題會議。應勇指出，特殊場所和重點人群的疫情防控面臨較大風險。對特殊場所要特別管理、在特殊時期負起特別責任，抓緊抓實抓細各項防控措施，堅決做好特殊場所和重點人群疫情防控工作。

2月26日，中國司法部副部長熊選國亦表示，監獄疫情傳播也確實反映了監獄管理還有在防控疫情工作中存在的漏洞。熊選國強調，罪犯出現發熱或者呼吸道的症狀，第一時間要進行隔離觀察，對確診罪犯要與社會其他人員一樣同等及時的予以救助。

（綜合報道）