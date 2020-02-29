【新冠肺炎】北京：擅自接人進京者將交紀檢監察部門處理

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情嚴峻，重災區湖北省武漢市早在上月底實施「封城」，但結果近日就有一名女釋囚，獲在北京的家人自行駕車，突破重重封鎖從武漢接回北京。 北京市政府周六（29日）召開新聞發布會，市政府副秘書長陳蓓在會上宣布三個「不得擅自」措施，表明任何單位、任何人都不得擅自前往湖北接人進京。

陳蓓稱，北京嚴格進京管理聯防聯控協調機制自啟動以來，高風險進京人士從每天近千人銳減少至只有幾十人，但目前每天仍有少量人員從湖北等疫情嚴重地區進京。陳蓓特別點名提到上述武漢女子監獄的釋囚黃某是其中一個例子，她在進京後就被確診患上新型冠狀病毒肺炎。

武漢早在上月底就實施「封城」。（中新社）

陳蓓表明，為進一步做好外防輸入防控工作，根據北京疫情防控需要，明確任何單位、任何人不得擅自前往湖北接人進京，不得擅自前往其他地方接鄂人員進京，不得擅自接全國確診病例、疑似病例、發熱癥狀患者、密切接觸者等四類人員進京。陳蓓強調，擅自接人進京者紀檢監察部門將依紀依規處理，並予以通報，構成違法犯罪更會被法機關依法追究法律責任。

陳蓓並補充稱，在湖北也有大量是北京戶籍的人，他們回去探親、出差，但目前也暫時不能回來。北京的防控措施並非針對特定戶籍的人，而是為了精準地、有效地切斷傳染源。

（綜合報道）