【新冠肺炎】武漢市副市長：市內糧、油、鹽儲備均在一個月以上

2月29日下午，湖北省新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作指揮部召開新聞發佈會，介紹武漢市生活物資保障情況。 武漢市人民政府副市長徐洪蘭介紹, 目前武漢市主要生活必需品的儲備，糧、油、鹽均在一個月以上。

武漢市人民政府副市長徐洪蘭。（影片截圖）

徐洪蘭表示，目前武漢市主要生活必需品的儲備，糧、油、鹽均在一個月以上。糧食可以保障供應32天，油104天，鹽85天。豬肉儲備在15天以上，速食麵、速凍食品24天，雞蛋10天。

「可以說武漢市目前市場供應品種豐富、庫存充足，能夠保障全市人民的基本生活需求。」徐洪蘭說。

此外，徐洪蘭還介紹，為加強市場監管，打擊哄抬物價、以次充好等價格的違法行為，武漢市從1月23日起至2月28日共打擊違法行為339起，其中現場責令改正標價不規範等輕微違法行為298起，立案查處41起；同時，注重穩定市場價格，採取了增加政府儲備凍肉的投放量，組織六大商超企業以及相關的電商平台發出聯合倡議，執行社區團購套餐優惠等惠民措施，還建立了居民購物的服務平台，及時收集市民對購物過程中發現的問題及建議收集起來，及時予以回應。

2月20日，雲南省通海縣支援湖北運送物資發車。（中新社）

武漢市內各社區「封區」後，居民購買商品主要通過網上團購進行，然而，近來有許多武漢市民表示，團購中存在許多問題，如購買的蔬菜以次充好、肉類不新鮮，數量不足等等。

對此，徐洪蘭說：「社區團購還存在不夠精准、不夠精細的問題，供應方式也還比較單一，不能夠滿足每一位居民所有的個性化需求。」

徐洪蘭表示，武漢將進一步加大社區團購商品品質的監管和價格的檢查，堅決打擊哄抬物價、以次充好、短斤少兩等違法行為。市級督察組成立了12個督導組，持續不斷的進行巡查，對於市民投訴、反映的情況將依法嚴厲懲處違法。

（澎湃新聞）