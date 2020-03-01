【新冠肺炎】內地新增確診病例573例　湖北以外僅3例創新低

新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續，國家衛健委3月1日（周日）公布數據，內地新冠肺炎確診病例在2月29日（上周六）再度出現反彈，達到573例——是連續第3天出現反彈。 不過，新增確診病例仍然以湖北為主，除湖北以外省份新增確診病例降至最低的3例。 此外，內地新增死亡病例也降至35例。

在武漢軟件工程職業學院治癒出院患者隔離點內，治癒出院患者在練習八段錦。（中新社）

此外，當日新增治癒出院病例2623例。截至2月29日24時，內地現有確診病例35,329例（其中重症病例7,365例），累計治癒出院病例41,625例，累計死亡病例2,870例，累計報告確診病例79,824例，現有疑似病例851例。

其中，疫情最嚴重的湖北新增確診病例570例（武漢565例），新增治癒出院病例2,292例（武漢1,675例），新增死亡病例34例（武漢26例）。

據此，這意味着內地2月29日除湖北以外地區新增確診病例僅3人， 這是自1月20日新冠肺炎形成全國通報機制以來新增數量最少的一天；同時，當天新增死亡病例數量為35人，這也是除通報機制初期和2月26日當天之外數量最少（當天29人確認死亡）的一天。

中共最高層一再宣稱「武漢勝則湖北勝，湖北勝則中國勝」，最高領導人習近平還在2月26日的一次中央政治局常委會上判斷警告湖北的形勢和北京的輸入性風險。