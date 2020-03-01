【新冠肺炎】雲南23歲漢持刀捅死兩名檢疫關卡工作人員　判處死刑

新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續，內地各地設立檢疫關卡以檢查來往民眾。 雲南官方今日（1日）公布，雲南省紅河州中級人民法院今日公開開庭審理一宗殺人案，案情指一名23歲男子早前殺害兩名檢疫關卡的工作人員，法院當庭以故意殺人罪判處其死刑，剝奪政治權利終身。

為了防止疫情擴散，內地從住宅區到公路、鐵路、民航設下層層關卡，以檢查來往民眾。（新華社）

案情顯示，23歲的被告馬建國為紅河州紅河縣阿扎河鄉洛孟村委會洛瑪村村民。2月5日，紅河縣石頭寨鄉在該鄉通往阿扎河鄉洛孟村委會之間的地方設置檢疫關卡，馬建國於6日傍晚6點多駕車至該處時，車上的同行村民下車搬除路障，並不服從工作人員的指示。

在此過程中，馬建國因對工作人員張貴周持手機拍攝取證的行為不滿，遂用隨身攜帶的一把折疊刀朝張貴周胸腹部連續捅刺，又捅刺前來勸阻的另一名工作人員李國民的腹部，造成張貴周、李國民二人死亡。張貴周為紅河縣財政局下派的扶貧幹部，李國民則為紅河縣石頭寨鄉幹部。

法院經審理認為，馬建國曾因犯故意傷害罪被判處有期徒刑，在刑罰執行完畢後5年內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，依法應當從重處罰。馬建國雖在案發後自動投案並如實供述犯罪事實，具有自首情節，但其在疫情期間採用極其殘忍的手段殺害兩名疫情防控工作人員，主觀惡性極深、犯罪情節極其惡劣、犯罪後果極其嚴重，依法不予從輕處罰，遂以故意殺人罪判處其死刑，剝奪政治權利終身。

（雲南發布）