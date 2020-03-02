【新冠肺炎】湖北退休廳官拒送醫遭處分後　涉事醫生被查

新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續，湖北退休廳官陳北洋拒就醫一事引發輿論廣泛關注。在陳北洋遭處分後，力證其已治癒的醫生李躍華被查。

李躍華涉嫌在新冠肺炎疫情防控期間非法行醫，官方已責成屬地衛生健康行政部門依法嚴肅查處。(《封面新聞》）

3月1日晚，湖北省衛生計生委綜合監督局一份報告稱，李躍華涉嫌偽造、變造、買國家機關證件（醫師執業證書），其《醫療機構執業許可證》連續兩年未按期校驗。他在新冠肺炎疫情防控期間非法行醫，已責成屬地衛生健康行政部門依法嚴肅查處。

李躍華是湖北漢陽愛因思中醫專科門診部的法定代表人，因此前拒送醫的退休廳官陳北洋在致歉信中稱，「李醫生」治好了他們一家三口的新冠肺炎，李躍華備受關注。

稍早前的2月13日，網絡爆料稱陳北洋一家三口感染新冠病毒，拒不配合社區人員，執意居家隔離。後雖同意送醫，但不願坐救護車，由政府公務車接送。

湖北省紀委監委給予陳北洋留黨察看處分，降至一級調研員退休待遇；並依規處理多佔的政策性住房問題。

2月24日，湖北省紀委監委通報指，湖北省司法廳原巡視員陳北洋違反傳染病防治法規和防控工作規定，在本人及其家人確診新冠肺炎後，不服從集中隔離、入院治療等措施，並違規出入公共場所，影響惡劣。陳北洋還被指存在違反廉潔紀律、違規多佔政策性住房問題。據此，湖北省紀委監委給予陳北洋留黨察看處分，降至一級調研員退休待遇；並依規處理多佔的政策性住房問題。

在湖北省對陳北洋作出處分前，陳北洋曾迫於輿論壓力發布了一則致歉信。致歉信中，他「澄清」在家原因為，多家醫院沒有床位。同時，信中提到，通過朋友關係請私人診所李躍華醫生上門治療。

之後，李躍華在網上發文稱，「我就是治癒陳北洋一家三口的那個人。陳北洋的道歉信內容完全屬實。現在陳北洋和他兒子已經2次複查陰性。」

李躍華還曾宣稱，他的診所有10人左右，他治療的第一例新冠肺炎病人，大約在2月1日，那是武漢醫院人滿為患、一床難求的時期。他說自己治療了15例病人，其中9例好轉。他運用的是「一種穴位注射劑」，還拿到了國家專利，專利的名稱就是「一種穴位注射劑」，其實就是微量苯酚，注射在脖子前後左右四個穴位上。

據湖北省衛健委調查，李躍華所在漢陽愛因思中醫專科門診部《醫療機構執業許可證》，有效期自2017年1月4日至2022年1月3日。2019年1月至今，該醫療機構未按規定進行定期校驗。李躍華也在接受武漢市漢陽區衛生局執法人員調查時，承認自己未取得《醫師執業證書》。