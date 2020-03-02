【新冠肺炎】為何軍隊零感染？　中央軍委：因有力有序有效防控

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續。國務院新聞辦周一（2日）舉行記者會，介紹軍隊支援地方抗擊疫情有關情況。 針對路透社在會上提問「為甚麼在軍隊中沒有出現冠狀病毒感染的病例？」，中央軍委後勤保障部衛生局局長陳景元回應稱，是因採取了有力有序有效的防控措施。

陳景元表示，軍隊參加疫情防控工作，按照國家的統一部署和安排，堅持全國「一盤棋」。同時，加強對疫情防控的統一領導、統一指揮和統一行動，搞好統籌協調。在中共中央、中央軍委和國家主席習近平統一指揮、統一部署下，堅持按照國家統一防控要求，加強部隊自身防控。

國務院新聞辦周一（2日）舉行記者會，介紹軍隊支援地方抗擊疫情有關情況。（人民日報）

他指出，軍方採取加強軍隊人員防控知識培訓，控制人員外出和交流，減少集會聚集等來控制疫情，同時積極調整訓練工作安排，減少集體活動，通過有力有序有效的防控措施，使部隊能夠有非常良好的訓練和生活秩序，處於良好的戰備狀態。

軍委後勤保障部衛生局局長陳景元在發布會上介紹說，截至目前，軍隊已派出3批次共4000多名醫護人員馳援武漢；軍隊支援地方醫護人員目前保持零感染。

將盡快推動出台生物安全法

據悉，這是軍隊首次着迷彩服出席新聞發布會。會上，國防部新聞局局長、新聞發言人吳謙表示，中國從保護人民健康、保障國家安全、維護國家長治久安的高度，決定把生物安全納入國家安全體系，系統規劃國家生物安全風險防控和治理體系建設，全面提高國家生物安全治理能力。這次疫情的發生更加凸顯了生物安全的重要性，中國將盡快推動出台生物安全法，加快構建國家生物安全法律法規體系、制度保障體系。

吳謙用雙手比出「人」字，感謝為中國抗疫提供幫助和支持的國家和軍隊。（央視截圖）

近期有專家建議組建生物國防軍來確保國家生物安全，被問及看法時，吳謙表示，不評論專家學者的個人觀點，而加強國家生物安全是各國的普遍做法， 國際上對生物安全問題向來十分重視。1992年，聯合國國家與環境發展大會通過《21世紀議程》和《生物多樣性公約》，專門提到生物技術安全問題。

吳謙還用雙手比出「人」字，表示「人」字就是一個相互支撐的架構。當中國全力抗擊疫情之時，許多國家和軍隊提供了真誠的幫助和支持，在此向他們表示衷心感謝。中國軍隊將積極開展國際軍事合作，與世界各國軍隊一道，攜手抗擊包括新冠肺炎疫情在內的公共安全威脅。

（國新辦記者會）