【新冠肺炎】疫情下中俄民間起糾紛　胡錫進批親西方人士煽風點火

於中國武漢爆發的新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，並逐漸擴散至多國。中國人因此在境外遭遇諸多「歧視」，除西方輿論非議外，俄羅斯對中國人粗暴執法的消息亦引發熱議。

儘管中俄高層之間的交往非常密切，但兩國民間的交流可謂非常「冷」。圖為中國國家主席習近平（右）會見俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）。（Reuters）

繼美媒《華爾街日報》諷刺中國是「亞洲病夫」引發中美外交糾紛後，中俄之間亦因新冠肺炎疫情產生嫌隙。綜合3月2日信息顯示，80名中國人因被指違反俄羅斯隔離規定（隔離需滿14天）而受到當地警方「暴力執法」「虐待」，甚至可能被驅逐出境。

這一事件傳到中國後，引發民眾熱議。諸多說法反問中國不是俄羅斯「盟友」嗎？為何要如此欺負中國人？進而一些異議的聲音將事件上升至兩國關係，炒作中國不應該與俄羅斯走近，因為中俄兩國有「深仇大恨」。

對此，中國駐俄羅斯大使館稱，帶走人員均涉嫌違反俄防疫規定，但「暴力執法」「虐待」等傳言不屬實，隔離點也並非僅有中國人（只佔三分之一），並表示，俄羅斯出於疫情防控需要採取臨時措施，應當予以尊重。

但對於過度執法問題，俄媒承認，如果確實有，那也只是偶發行為。中國駐俄大使張漢暉2月27日也暗示，希望俄有關機構在執法時給予人文關懷，維護兩國民間傳統友誼。

莫斯科深受中國遊客喜愛。（資料圖片）

中國央視則呼籲，災疫危難面前，無論是中俄還是他國，都需要警惕造謠生事，做到相互理解，共克時艱。

對於這一事件，官媒《環球時報》總編輯胡錫進則認為，「粗暴執法」「特殊措施」大概是真的，而且在疫情期間，那些平時的「偏見」「歧視」只會增加不會減少。

實際上，多年來，中俄之間始終處於「政熱經冷」「官熱民冷」的尷尬境況。胡錫進指，原因一來中俄關係密切，俄民眾目睹中國崛起，回想起蘇聯解體，感情難免複雜；二來則是俄羅斯社會存在一股瞧不起中國人的情緒。

至於為何中俄民間的矛盾會被上升至國家層面，胡錫進認為，根本原因在於兩國社會中都有一些看不慣中俄戰略伙伴關係達到高水平的人。中國一些人不滿意的是，中國為何要與俄羅斯友好，卻與美國漸行漸遠，擁抱西方才是正道。同樣，俄羅斯也有一批人希望該國與西方交好，而非中國。

如果說，美國、日本，歐洲真心希望與中國友好，或是真心同俄羅斯交好，那麼中俄之間的戰略夥伴關係大概不會像今天這樣升級得這麼快。

胡錫進主張，對所有中俄之間的民間糾紛，都應就事論事，堅決維護中國人員和企業的利益，不能因為照顧兩國戰略關係就在中國具體國民利益受損時「睜一隻眼閉一隻眼」，那樣的話不會有利於強化俄羅斯民間對中國人的尊重。