內地發布16個新職業　網約配送員、人工智能訓練師是甚麼？

今天（2日）內地三部門聯合發布認定的16個全新職業，當中包括，智能製造工程技術人員、工業互聯網工程技術人員、虛擬現實工程技術人員、連鎖經營管理師、供應鏈管理師、網約配送員、人工智能訓練師、電氣電子產品環保檢測員、全媒體運營師、健康照護師、呼吸治療師、出生缺陷防控諮詢師、康復輔助技術諮詢師、無人機裝調檢修工、鐵路綜合維修工和裝配式建築施工員。

近年各類電商的迅猛發展，專職外賣、生鮮、藥品、代購等網約配送員大量湧現。（中新社）

據介紹，這是自2015年版《中華人民共和國職業分類大典》頒布以來，官方發布的第二批新職業。為反映職業發展變化，適應經濟社會發展需要，中國建立了發布新職業制度。

此批16個新職業，由中國人力資源和社會保障部與市場監管總局、國家統計局聯合發布。人力資源社會保障部組織職業分類專家，嚴格按照標準和程序從大量新職業徵集建議中評估論證，並通過網絡媒體等向社會公示，廣泛徵求相關部門及社會各界意見後確定，主要集中在新興產業和現代服務業兩個領域。

16個新職業具有三方面特點，一是生產製造和建築領域的技術革新催生出新職業，如智能製造、工業互聯網取得長足發展，智能製造工程技術人員、工業互聯網工程技術人員等新職業隨之出現；二是現代服務業的快速發展孕育出新職業，如近年各類電商的迅猛發展，專職外賣、生鮮、藥品、代購等網約配送員大量湧現；三是健康照護服務的大量需求派生出新職業，如健康照護師、呼吸治療師。

（中新社）