【新冠肺炎】伊朗：將把中國診療方案譯成波斯語　向公眾發布

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續在全球蔓延。在伊朗，疫情狀況不容樂觀，官方披露的數字顯示，該國目前共確診病例1501宗，治癒病例291宗，死亡病例66宗。 伊朗駐華大使館周一（2日）晚間通過官方微博發文，通報該國疫情，並宣布將採取一系列措施遏制疫情蔓延，其中包括將中國診療方案翻譯成波斯語向公眾發布。

伊朗駐華大使館稱，同中國人民一樣，此刻伊朗人民正在同新冠病毒較量，與時間賽跑。死亡病例不是冷冰冰的數字，而是一條條鮮活的生命。為了盡快遏制疫情蔓延，伊朗正在採取一系列措施。

伊朗大使館指出，措施包括將中國診療方案翻譯成波斯語向公眾發布、全國所有學校停學、取消包括婚禮和葬禮在內的一切集會、在公共場所實施體溫監測、組織30萬支小組開展全國性入戶排查等。

大使館在微博中還寫道，「我們相信只要眾志成城、團結一心，就一定能戰勝疫情。就像任何困難都打不倒中華民族一樣，也不會有任何困難能打倒伊朗人民。」

據了解，截至目前，根據全球各國官方公布的數據，伊朗是除中國大陸、韓國和意大利之外，確診個案最多的國家，也是死亡和治癒個案數目僅次於中國的國家。

2月19日，國家衛健委與國家中醫藥管理局發布了《新型冠狀病毒肺炎診療方案(試行第六版)》，新版方案在對前期醫療救治工作進行分析、研判、總結的基礎上修訂，強調各有關醫療機構要在醫療救治工作中積極發揮中醫藥作用，加強中西醫結合，建立中西醫聯合會診制度，促進醫療救治取得良好效果。

國家衛健委發言人日前在記者會上提到，在按規範開展出院病例追蹤管理和隨訪服務的基礎上，將加強對出院病例的分析，總結相對成熟的診療方案和技術路線，為後續救治工作和相關國家疫情控制提供經驗和技術支撐。

（綜合報道）