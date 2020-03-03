【新冠肺炎．直播】國務院記者會　介紹支持防疫及復工財稅政策

國務院聯防聯控機制今日（3日）下午3時召開新聞發布會，介紹為疫情防控和復工復產提供財稅政策支持有關情況。

與會嘉賓包括：財政部應對疫情工作領導小組辦公室主任兼社會保障司司長符金陵、財政部稅政司司長王建凡、國家稅務總局總審計師兼貨物和勞務稅司司長王道樹、國家稅務總局收入規劃核算司司長蔡自力、北京同仁醫院眼科主任兼主任醫師魏文斌。

記者會由國家衛生健康委宣傳司副司長兼新聞發言人米鋒主持。

國家衛生健康委宣傳司副司長兼新聞發言人米鋒。（01直播截圖）

衛健委：疫情防控形勢積極向好的態勢在拓展

據米鋒通報，3月2日0至24時，全國新增確診病例125例，新增死亡病例31例，全部為湖北病例。當日新增治癒出院病例2742例。

截至3月2日24時，全國現有確診病例30004例，其中重症病例6806例；累計治癒出院病例47204例，累計死亡病例2943例，累計報告確診病例80151例。累計收到港澳台通報確診病例151例：香港100例；澳門10例；台灣41例。

米鋒表示，除湖北以外，其他省份新增確診病例11例，新增疑似病例65例，無新增死亡病例，重症病例減少25例。

湖北以外省份，近5日每日新增確診病例數基本維持在10例左右，每日新增疑似病例數連續4日維持在100例以下，近6日每日出院病例在3000例左右。全國疫情防控形勢積極向好的態勢正在拓展。下一步，要突出以基層為重點，結合區域疫情風險分級，進一步強化工作責任，統籌做好疫情防控和日常診療等工作。