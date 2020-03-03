【新冠肺炎】老婦以微波爐「消毒」致紙鈔炭化　幸獲銀行換新鈔

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，民眾日常生活中漸漸養成消毒清潔的衛生習慣。不過，有些異想天開的「消毒」方式不僅多餘，還可能帶來不必要的麻煩。 在江蘇無錫，一名李姓老婦因懷疑紙鈔上可能沾染新型冠狀病毒，居然把3千餘元現金放入微波爐中加熱「消毒」，結果全數炭化。還好銀行員工為其仔細鑑別處理，並全額兌換新鈔。

從新型肺炎疫情爆發開始，病毒的傳播途徑就是不少人關心的熱點，紙鈔以其高流通性和頻繁轉手接觸的特性，備受關注。2月中下旬，李姓老婦因擔心鈔票上留有病毒，就把錢放到微波爐裏「叮」。結果還不到1分鐘就飄出焦糊味。

李姓老婦慌忙打開微波爐取出鈔票，但為時已晚，紙幣大部份炭化至黑色，令她心痛不已，於是跑到附近的銀行分行諮詢，結果有的分行還未營業，有的則要求她出示火燒的證明材料，令她一度絕望。

幸好，當地中信銀行江陰支行的會計經理在知曉事情經過後表示，將嚴格遵照央行相關操作流程和現金規定，最大程度為李姓婦人避免損失。

然而，這次的甄別和兌換十分困難。由於婦人手上的殘損幣較特殊，炭化部份較多，無法通過儀器辨別，櫃員只能憑藉手工清分數量和鑑定真偽，作業難度較大。而且在清點過程中，只要手輕輕一碰，這些鈔票就會向下掉渣。

為了防止二次破損，銀行櫃員只能徒手小心翼翼地一張張揭開、攤平鈔票，再粘在同等大小的白紙上。經過整整一下午認真耐心地鑑別、清點、確認、兌換，銀行全額為李阿姨兌換了3125元的嶄新人民幣鈔票。

銀行指出，目前出鈔皆經過消毒處理。（資料圖片）

銀行：出鈔皆經消毒處理

據該銀行相關負責人介紹，在當前疫情防控的敏感時期，金融機構出鈔皆為「乾淨錢」，該行按照央行要求，對疫情防控重點地區回籠的現金採取紫外線或高溫消毒，通常存放14天以上再投放市場；對非疫情重點地區現金，消毒後要求存放7天以上再投放，「經過這些流程的錢幣是十分安全的」，但還是鼓勵市民儘量通過電子支付、刷卡等非接觸方式支付，盡最大可能減少疫情傳播風險。

（新浪財經）