【新冠肺炎】遭俄隔離遣返中國人控訴：被迫簽認罪書、受視像審判

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，俄羅斯首都莫斯科執行嚴格的防疫措施，並利用人臉識別技術監控可能的感染者，將他們送往隔離中心。 內媒《北京青年報》記者日前採訪了數名當事人，還原他們在莫斯科的經歷，其中部份人表示，自己是在不知情的情況下「無意識」地違背隔離法令，如今遭到驅逐出境、5年不得入境俄羅斯等處罰。

據了解，從2月22日開始，莫斯科執法人員每天都會在地鐵站、巴士甚至民宅突擊檢查。截至目前，莫斯科已確認88人違反隔離制度，其中80人是中國公民。這80人多數在莫斯科東南部的察里津諾殘疾人康復中心隔離。

察里津諾殘疾人康復中心。（北京青年報）

人臉識別揪違反隔離者

已在俄學習、生活14年的張悅（化名）表示，她2月19日到機場接了從中國回俄羅斯的男友，由於微信朋友圈充斥着「到處都在查中國人」的消息，隨後兩人就開始居家隔離，每天訂外賣。然而2月23日下午，家裏的垃圾桶堆積成山，兩人遂決定一起出門，走到離家10米的地方倒垃圾。

沒想到，3名警察當晚即登門拜訪，稱透過人臉識別系統發現兩人下午出了門。警員在檢查兩人的護照後表示，其男友入境未滿14日，需要送到隔離中心。

從莫斯科機場入境時，需要簽署隔離通知書。（北京青年報）

強迫簽署遣返文件

據了解，疫情期間從莫斯科機場入境時，需要簽署隔離通知書，其中提到，隔離期間不能離開指定住所。然而，多名被隔離的中國人表示，是在不懂俄文、不明白意思的情況下簽字。

來俄旅遊的孫瑩（化名）亦居住在察里津諾康復中心。她表示，自己2月11日入境時並沒有簽隔離通知書，而隔離政策是2月20日才開始，沒有人通知過她。2月23號下午4時多，她搭乘地鐵去機場，計劃去貝加爾湖玩，路上被警察攔住並帶往隔離中心。

在隔離中心，她從同住的中國人那裏聽到，部份人被要求簽署了「認罪書」。很快，孫瑩自己也被要求在一份文件上按手印，但她用翻譯器詢問了文件內容，對方卻只說是醫院的文件，強調必須簽，並要求她不得翻譯文件內容或拍照。孫瑩則偷偷拍下照片，發給中國駐俄使館人員，獲答覆「不要簽，這是遣返的文件。」然而最終，孫瑩的手被對方強行拖拽、塗抹油墨並按壓了手印。

孫瑩被強迫按手印時，衣服沾染了油墨；及後遭遇網上視像庭審。（北京青年報）

視像庭審判罰 5年內禁入境

很快，孫瑩被帶到一部電腦前，參與一場網絡視像庭審，一名法官在法庭上詢問問題「你現在認不認同你觸犯了我們的法律？」，經翻譯員翻譯後，要求她回答。雖然她極力辯解，但半個小時後，法官在網上對其發出判決，判定罰款5000盧布（約合580港元），限令10日內離境，且5年內不得入境。據了解，孫瑩目前已被帶離康復中心，可能被送往了環境較差的派遣站，手機亦遭到沒收。

報道提及，另一名在俄羅斯務工的男子因在隔離期間出門到超市購物，亦曾被強迫按手印及遠程宣判，與孫瑩收到的判決結果相同。

中國大使館：俄方嚴懲所有違規人員 包括俄公民

中國駐俄羅斯大使館則於周日（1日）發表聲明稱，「俄羅斯莫斯科警方暴力執法、虐待隔離人員並無故帶走中國公民」的傳聞是謠言，並不屬實。被警方帶走的人員均涉嫌違反俄防疫規定，且隔離的並非只有中國公民，還有俄公民和其他國家公民。處於醫學觀察的人員中，中方人員只佔約1/3。

大使館表示，俄方執法機關對所有違反防疫規定的人員均予以嚴懲，包括俄本國公民。日前，一名聖彼得堡市的俄女性公民擅自逃離隔離地，被警方強行帶回隔離並依法懲罰。使館提醒所有中國公民不造謠、不信謠、不傳謠。

（北京青年報）