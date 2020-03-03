【新冠肺炎】陝西醫院領導補助高於援鄂一線　院方：將重新審核

近日，一則關於「陝西省安康市中心醫院領導拿的補助比援鄂一線的都驚人」的消息在網上流傳。當中提到，該院許多一線醫護人員所能獲得的補助極其微薄，很多領導和行政人員卻拿到很多補助，甚至比援鄂一線的都驚人。

3月3日，安康市中心醫院官網發布公告稱，對於上述現象，醫院緊急召開專題會議，會議認為，醫院存在對一線防控人員工作補助核定標準把握不準、審核不嚴等問題，錯將擬上報審核一線疫情防控人員臨時性工作補助名單公示為補助標準。

會議指出，在未經上級審核批准前，內部職工反響較大，引起網絡媒體的關注。對此，醫院高層對工作中存在的問題致歉，對重新核定提出嚴格要求。

另外，會議決定，醫院一線人員補助核定小組重新對醫院一線人員補助範圍、天數、標準進行認真核定，嚴格審核把關，並及時向全院公示擬上報審核的一線疫情防控人員臨時性工作補助名單，廣泛接受監督，待上級審核批覆後嚴格兑現。

據悉，在3月2日，中國社交平台微博上有網友爆料稱，「安康市中心醫院為抗疫一線補助公示傷一線職工心」，「一線人員上到累趴不給輪休還要被各種剋扣上班天數，真是諷刺啊！請問這些官老爺們不說拿這些錢良心何安？臉上也不害臊？」

按照網友發佈的公示顯示，許多一線醫護人員所能獲得的補助極其微薄，有些一線醫護居然一分錢都拿不到。相反，醫院很多領導和行政人員，卻拿錢拿到手軟，有的醫院領導拿到的補助，比援鄂一線的都驚人。

該公示曝光後，引發輿論關注。

據微信公眾號「公民於平」和「魚眼觀察」消息稱，聯繫上一位爆料者，了解到安康市這次「補助公示」風波的更多內情。

消息指出，爆料者稱，以上公示名單中，標註的醫院「領導」主要分為三種，一是醫院院長、副院長等領導幹部，如院長陳文乾，副院長董根文等人；二是醫院各科室負責人；三是醫院行政部門，如控感科。

此次，安康市中心醫院將所有感染病例，都集中在三院隔離和治療，而這些醫院「領導」，大都在總院上班，離三院很遠。也就是偶爾會來一線視察一下。有些科室負責人，甚至根本沒有去過一線。像控感科，只是佈置佈置任務，發發文件而已。

然而，他們中的許多人，拿的補助不僅遠高於一線人員，甚至比該院援鄂一線的醫生都要多。如心內科主任任暉，上了一天發熱門診就拿9,900元人民幣。這讓該院大多數醫護人員都感到不可思議。

更不可思議的是，不少在一線冒着生命危險工作的醫護人員，卻與補助無緣。如頂着傳染風險，做核酸檢測和直接接觸病毒標本的醫生，直接變成了二線。還有負責醫院急救120的醫護人員，疫情期間冒生命危險運送和救治感染病人，同樣不被算作一線。

而且，那些不在一線拼命，許多連隔離衣都沒穿過的醫院領導們，大多算「滿勤」，而許多在一線累死累活的人，出勤天數被隨意剋扣。

有評論指，其實，這些醫護人員在乎的，不只是錢而已，這更關乎到對他們的認可和尊重。他們實在難以接受，自己在疫情中的努力和犧牲，被一筆抹殺。這種毫無公平可言的論功行賞，是對他們人格的羞辱。