【新冠肺炎】華南海鮮市場大規模消毒　驚揭一家四口仍居住在內

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續。被指是病毒來源地的武漢華南海鮮市場，周二（3日）起展開為期3日的大規模消毒工作，並清理商舖雜物。而目前商舖仍處於關門狀態。 不過，內媒記者在市場內巷道發現，有一家四口竟然還居住在此，當時正帶着整理好的物品離開市場。負責安置工作的人員指出，市場關閉後「只有他們還在裏面」，目前被要求到酒店去住。

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據報道，首日消毒工作於下午2時開始，多支消毒隊伍在華南海鮮市場東西區入口集合，開始搭建防護通道。消毒人員表示，此前雖然也有消毒，但由於商舖關閉，無法內進消毒。一名江漢區宣傳部人員則表示，市場將被拆除的說法是謠言。

一位執行消毒作業的工作人員介紹，消毒完畢後，工作人員會將市場內原有囤積貨物清理搬出。而內媒記者在現場發現，包括老人和小孩在內的一家四口正在將整理好的物品從市場往外搬運，其中一人說，他們被要求「到酒店去住」。至於他們是否為市場內商戶，及為何滯留市場，他們就未予回答。

一家四口居住在華南海鮮市場，直至3月3日才搬遷到酒店居住。（紅星新聞）

及後，四人被安排進入一輛黑色商務車。負責安置工作的工作人員表示，這一家四口住在華南海鮮市場內，「是工作人員」，又指市場關閉後「只有他們還住在裏面」，如今將會被送往酒店。

據悉，華南海鮮批發市場是華中地區規模最大的水產批發市場。市場共分東區和西區，由新華路隔開，西區主要經營海鮮、水產，東區則以禽肉、基圍蝦和乾鮮調料為主。不過，網傳「野味價目表」顯示，華南海鮮市場有商戶曾售賣各種類別的野生動物，包括活孔雀、活蠍子、活狐狸、活果子狸、活梅花鹿、活狼仔、活鱷魚、活鴻雁、活竹鼠等。

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據央視1月26日報道，中國疾控中心首次從華南海鮮市場的585份環境樣本中，檢測到33份樣品含有新型冠狀病毒核酸，並成功在陽性環境標本中分離病毒，提示該病毒來源於華南海鮮市場銷售的野生動物。

（綜合報道）